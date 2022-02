Jarní prázdniny na Mostecku využívá řada lidí k návštěvě mosteckého aquadromu. Pomohlo i nedávné uvolnění proticovidových opatření. Nikdo už nemusí na pokladně ukazovat potvrzení o bezinfekčnosti. Na koupaliště tak mohou všichni, očkovaní i neočkovaní. Například uplynulou sobotu, 19. února, navštívilo aquadrom 1600 lidí.

Mostecký aquadrom během akce dvě hodiny koupání zdarma. | Foto: Deník/Martin Vokurka

V pondělí 21. února, o sanitární dopoledne, se areál otevřel pro veřejnost mimořádně už v 10 hodin a do 12 hodin byl vstup do bazénu i do sauny zdarma. Důvodem bylo pořizování fotografií pro propagaci aquadromu. Odpuštění poplatku bylo odměnou za souhlas s focením. Snímky pro reklamní účely pořizoval v kryté hale Roman Sigmund.