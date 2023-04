„Rozhodování zlikvidovat firmu je strašně těžké. Já to beru jako zlomový bod ve svém životě, jako další vývojovou etapu,“ řekl Deníku 57letý Luboš Růžička. „Lidé mi kladou otázku: nebude se vám po tom stýskat? A má odpověď zní: v tuhle chvíli to prostě nevím,“ dodal Mostečan.

Antikvariát začal vytvářet před 23 lety jako nadšenec s knihkupeckou praxí. Se třemi stovkami korun základního kapitálu a s vlastní sbírkou knih postupně vybudoval obchod, který oslovil knihomily a sběratele z různých koutů republiky. Antikvariát několikrát změnil v Mostě sídlo a rozrostl se natolik, že nyní v přízemí obchodního centra Sever v ulici K. H. Máchy zabírá plochu 460 metrů čtverečních. Knihy se tyčí až ke stropu vedle porcelánu, nábytku, skla, obrazů, domácích potřeb a dalších retro věcí, takže obchod doplněný o starožitnosti může připomínat muzeum běžného života ve 20. a 19. století.

„Myslel jsem si, že to tady doklepu do smrti, že jednoho dne mě v obchodě najdou mrtvého, ale to se změnilo,“ sdělil Růžička. Rozhodnutí o zrušení antikvariátu podle něj zrálo řadu let, kdy doma hodnotili plusy i minusy, ale nakonec vyhrála nová rodinná životní etapa.

Za nájmy už by měl dům

Důvodů je víc. Ten hlavní je prostý - knihy už není kam dát. K tomu se přidala i únava z dlouhodobého prodávání v pronajatých prostorách. „Za ty nájmy bych měl postavený dům,“ dodal živnostník, který se před likvidací antikvariátu soustředil s manželkou na zvelebování roubené chalupy na Šumavě, kam se už budou moci natrvalo uchýlit. Možnost žít skromně u lesa nedaleko hradu Kašperk byla další důvodem pro změnu. „Chalupu jsme začali s manželkou rekonstruovat s tím, že jednou se do ní přestěhujeme. A ta doba právě nastává. Část rekonstrukce spěje zdárně ke svému konci, takže selské stavení už bude obyvatelné. Dali jsme si termín, že v srpnu zrušíme obchod a prvního září bychom chtěli být na Šumavě,“ vyložil plány Růžička.

V novém domově antikvariát mít nebude. Ani by se nikam nevešel, protože stodola je malá. „S tím je opravdu konec. V mém srdci je to uzavřená kapitola,“ potvrdil Mostečan, který se pokusí v jižních Čechách uplatnit osm let před důchodem své obchodní zkušenosti v běžném zaměstnání a zřejmě i víc vydělá. Antikvariát v pronajatém prostoru totiž podle něj není o zbohatnutí a o vyšší penzi, ale o mravenčí práci s nejistým ziskem a výhledem na stáří. Nové výzvy se nebojí. Je zvyklý pracovat od pondělí do pátku jedenáct hodin denně.

Když v lednu oznámil na sociálních sítích 50procentní slevu, začali se u něj v obchodě objevovat lidi, kteří o něm dosud nevěděli. „Už tu byli třeba pošesté, posedmé. To jsou fascinující věci. Dokonce jsem tu měl najednou patnáct lidí najednou, což nikdy předtím nebylo,“ sdělil.

Aktuální poloviční cena se týká zhruba 90 procent zboží. Ostatní jsou top věci, na které lze sjednat individuální mírnou slevu. „Nechci prodávat luxusní věc pod cenou. Už tak si myslím, že mám dobré ceny,“ vysvětlil antikvariátník. K cennostem patří například Humboldtka od fotografa Josefa Sudka či staré německé tisky. To jsou kusy za tisíce korun. Z designových retro věcí je zajímavostí třeba broušená skleněná nápojová sada s karafou a kalíšky ve stylu Art Deco, známá z televizního seriálu Zlatá Labuť.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Růžička vše řeší promyšleně a s předstihem, včetně vybavení, logistiky a termínů. Má blok, kam si píše, kdo a o co má zájem. Jeden jeho kamarád si třeba zamluvil regály, další pulty. Něco za peníze, něco zdarma za odvoz. Hlásit se mohou další zájemci o inventář.

Co se týče knih, Růžička zákazníky informoval, že dokáže ušít slevu přímo na míru. „Když sem přijde slušný člověk, tak až žasne, na čem je schopen se se mnou dohodnout,“ uvedl živnostník. Poskytuje i množstevní slevy, což se vyplatí třeba při nákupu harlekýnek.

V červnu chystá megaakci

„Na červen chystám megaakci, které se trochu bojím, ale na druhou stranu se na ni těším, protože veškeré knihy budou za dvacet korun za kus,“ dodal. Lidé by ale podle něj neměli takticky čekat na závěrečný výprodej, aby co nejvíc ušetřili, protože mezitím mohou ostatní rozebrat těžko sehnatelné kusy. Přesto i v létě má být z čeho vybírat, protože knih je zatím stále ohromné množství a část je i ve skladu, odkud se bude prodejní plocha doplňovat. Sám Růžička přiznává, že v bednách určitě najde další poklady, na které zapomněl a znovu ho překvapí.

Nevylučuje, že 1. června, v den zahájení největší slevy, může být v obchodě naráz až sto lidí. Proto připravuje prázdné krabice a instrukce, aby nenastal zmatek.

Knih už teď prodává víc. Například jedna paní byla v antikvariátu už posedmé a nakoupila stovky harlekýnek za hubičku. Růžička má také radost, že na odbyt jde i sklo a porcelán, o což velký zájem v minulosti nebyl. Sem tam někdo koupí také obraz. Poslední dobou majitel zaznamenal i častější návštěvy překupníků, kteří mu nevadí, pokud je jednání rozumné. I tradiční zákazníci podle něj mohou využít výprodej jako investici do budoucna, protože levně koupí a později výhodně prodají, nebo získají za minimum peněz hodnotný dárek pro své blízké. Růžička věří, že jeho zboží najde další využití a udělá lidem radost a on nebude muset řešit odvoz zbytků do sběru.

Původně uvažoval, že by prodal všechno najednou, ale nikdo neměl zájem. Antikvariát si tak lidé rozeberou postupně před jeho očima. Mostečan si na Šumavu vezme svou soukromou knihovnu, která čítá zhruba tři tisíce svazků. Z obchodu si nechá jen to, co potřebuje, hlavně nějaké věci do chalupy, aby nemusel kupovat nové. Jako výtvarník si odveze materiál na svou tvorbu a díla, která neprodá. Víc než knihy mu prý budou chybět na Šumavě lidé, se kterými se v Mostě sblížil.

Zdroj: Deník/Martin VokurkaLuboš Růžička (57 let)

Antikvariátník a výtvarník, člen Církve bratrské. Od dětství žije v Mostě, ale narodil se v Lounech. Absolvoval mostecké gymnázium. Vysokou vojenskou školu ve Vyškově nedostudoval ze zdravotních důvodů a po spartakiádě v roce 1985 šel do civilu. Knihy má rád od dětství, jeho tatínek byl známý mostecký knihkupec. Luboš Růžička nejprve pracoval v knihkupectví v Janově a knihy prodával i na ulici. Pak deset let podnikal na Mostecku jako knihkupec a pořádal výstavy a autogramiády. V roce 1999 z vážných rodinných důvodů tuto činnost ukončil a v červnu 2000 otevřel svůj první antikvariát s pár stokorunami v kapse a na třiceti metrech čtverečních. Nespecializuje se na nic, má všeobecný antikvariátní sortiment, ke kterému díky většímu prostoru začal postupně přidávat různé starožitnosti, obrazy, grafiky, mapy, fotografie, pohlednice a designové výrobky z druhé poloviny 20. století, včetně nábytku, hraček a domácí výbavy. Jako výtvarník vystavoval i ve Varšavě.