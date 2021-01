V Ústeckém kraji s odhalováním bezpříznakových přenašečů koronaviru pomáhají jen v některých ordinacích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Izolovat lidi bez příznaků, kteří šíří virus po Česku. A to hlavně před vánočními svátky, kdy se národ promíchá u stromečků. To byla hlavní motivace státního aparátu, ale i nadšenců, proč začít s bezplatným plošným antigenním testováním na covid-19. Kapacita nemocničních i soukromých odběrových míst se ale po polovině prosince rychle vyčerpávala. Proto se měli do testování na výslovnou žádost ministra Blatného dobrovolně připojit praktici. Ti ale vesměs měli práce nad hlavu. Iniciativě Lékaři pomáhají Česku se nicméně včas podařilo mobilizovat řadu ambulantních specialistů. Ve větších i menších městech Ústeckého kraje se zatím do testování zapojilo na pět desítek ordinací, řada z nich stomatologických, ale třeba i gynekologických. Testování bude pokračovat i v lednu.