Kde mají letos ten "nej" vánoční strom? Který dostane nejvíc hlasů? Anketu spustíme v okamžiku, kdy budeme mít nejméně tři přihlášené krasavce.

Do ankety můžete nominovat každý vánoční strom na veřejně přístupném místě v obci či městě okresu Most. Stačí poslat jeho povedenou fotku na redakční e-mail zdenek.plachy@denik.cz a my jej zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat jméno a příjmení autora fotky a také místo, kde je stromek k vidění. Stejný strom může v anketě figurovat pouze jednou.

Hlasování skončí úderem půlnoci ze čtvrtka na pátek 23. prosince.

Budeme se těšit na letošního vítěze.