Petr MacekZdroj: archiv osobnosti

Petr Macek

hudebník, Most

Tématem v Mostě jsou sociální problémy. Do jejich řešení by se měl víc zapojit stát a město mu může pomoci tím, že do zlepšování situace vtáhne i zástupce místní romské komunity. Důležité je finančně posílit, například z programu Restart, terénní sociální práci v místech jako je Stovka. Nelze se spoléhat jen na silovou metodu, tedy na represe typu vyhánění z bytů. Cílem by mělo být zabránit vzniku vybydlených lokalit a udržet funkční občanské soužití. Tématem je i kultura, ale v tom pozitivním duchu. Město podporuje kulturu velkou měrou, například divadlo, a tak by to mělo zůstat. Uvítal bych ale, kdyby multižánrový festival The Most fest, který se má stát tradicí, dal prostor kromě popu a bigbítu také klasické hudbě. Mládež by měla vědět, že i tento žánr existuje a má co nabídnout.