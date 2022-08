Amerikánka

„Jste-li doopravdy sama, musíte si v sobě vytvořit někoho druhého, s kým můžete mluvit, hádat se a doufat. Když vás zradí vlastní máma, pak potřebujete věřit i tomu, že někde daleko čeká někdo, komu na vás záleží. A i když je to třeba až v Americe, je to pro vás světlo, které vám pomůže projít i těmi nejtemnějšími okamžiky. Nakonec dokáže v sobě najít sílu a vůli k přežití. Nejpodstatnější je totiž víra v sebe sama. Rok 1989 přináší svobodu Československu, ale i jí samotné. Je jí 18 a může konečně začít dělat, co by chtěla. Jenže. Iluze otce v Americe mizí, její druhé já ztrácí hlas a Ema se musí naučit vyrovnávat i s vlastními chybami. Musí dokázat přijmout, že svět okolo ní není vstřícný ani chápavý. Musí přijmout svůj osud a transformovat iluzi snové Ameriky sama do sebe. A teprve tehdy, až po mnoha letech, se dokáže smířit s vlastní vyděleností a najít ve svém nitru nitru klid a odpuštění,” lákají na snímek jeho producenti.

„Je to tady úplně nádherné. Vůbec tyto končiny neznám, ale je to tady hrozně krásné,“ je nadšená z okolí flájské přehrady herečka Pavla Beretová. Představitelka hlavní hrdinky v dospělém věku tentokrát nenatáčela, přijela se na kolegy podívat ve svém volném čase. Zároveň trávila čas s dětmi, které ve snímku hrají. „Musím sem někdy zajet na pár dní na dovolenou,“ dodává jedna z filmových Amerikánek.

Když s filmaři vcházíme do útrob hráze, hned první kroky naznačují, že směřujeme do prostor tajemných, monumentálních, dechberoucích. „Fláje jsou architektonicky zcela unikátní přehrada, takové jsou v Evropě snad jen dvě, jejichž hráz není vyplněná. Mají uvnitř ohromné kapsy, vysoké 30 metrů, připomíná to chrámové lodě, trochu architekturu Louise Kahna. To je něco, co nás nadchlo, co jsme potřebovali pro tuto konkrétní scénu,“ vysvětluje režisér Viktor Tauš.

S autorem Klaunů, Sněženek a machrů po 25 letech, Kanárka, ale také oceňovaných seriálů Zrádci, Vodník nebo Modré stíny pokračujeme dál labyrintem ohromných chodeb a „místností“ v útrobách přehrady. Dnes natáčená scéna se ve scénáři jmenuje „diskotéka“. Připravují se tanečníci, jejichž stíny tančí na stěnách. Chystá se také zpěvačka Jana Kratochvílová. Budou vytvářet fantazie malé Emy, tedy Amerikánky.

„V reálném světě by to byl hudební klub ve středu sídliště. Ve filmové Amerikánce ale není nic vyprávěné realisticky, nezajímá nás ani realita, ani dobová autenticita. My ten příběh vyprávíme z perspektivy devítileté dívenky,“ pokračuje Tauš.

Zatím všude pobíhají choreografové, osvětlovači, kameramani, nejrůznější pomocníci, Viktor Tauš udílí pokyny. Přesně s kameramanem ukazuje, kudy „pojede“ kamera, aby co nejlépe zachytila stíny i Amerikánku, aby dojem byl později na plátně co nejpůsobivější.

„Natáčíme situaci, kdy se hlavní hrdinka Amerikánka setkává se světem, ve kterém prožila svůj život její maminka. To pro nás personifikuje tento brutalistní svět, v němž zazpívá Jana Kratochvílová píseň V stínu kapradiny. Tu jsme pro potřeby filmu natočili v několika verzích znovu. Vytváří takový hudební motiv, který jde napříč filmem vždy ve spojení s maminkou hlavní hrdinky,“ vypráví režisér.

O kus dál už se připravuje právě Jana Kratochvílová. Její nezaměnitelný vzhled poutá i na natáčení pozornost. Nezaměnitelný je ale také její hlas. Kromě ní se ve snímku objeví například Klára Melíšková, Zuzana Kronerová, Vladimír Javorský, Denisa Barešová, David Novotný nebo Igor Bareš.

Viktor Tauš režíruje Amerikánku také na divadle. Tam sleduje 9 let jejího života, ve filmu to bude 45 roků. V divadle hrají hlavní role Tereza Ramba a Eliška Křenková. Ve snímku to bude jinak. „Obě budou ale i ve filmu, hrají role jakýchsi sudiček. Dětské role ale ve filmu hrají opravdu děti, výlučně z dětských domovů, diagnostických ústavů a podobně. Takže i hlavní hrdinku Emu hraje devítiletá dívka, v pubertě pak Julie Šulcová, kterou na plátně také uvidíme poprvé. V dospělosti ji pak hraje Pavla Beretová,“ pokračuje Tauš.

Záběry „diskotéky“ se povedly. Filmaři se hned začnou připravovat na další klapku. Na Flájích stráví tři dny. Celé natáčení je nyní zhruba v polovině. A o čem příběh inspirovaný skutečnými osudy bude? „Amerikánka je příběh dívky, proti které stojí celý svět. Opustí ji maminka, na své cestě prochází dětským domovem, pěstounskou péčí i pasťákem. A jen díky víře v to, že někde daleko, v jejím případě v Americe, na ni čeká tatínek, který ji má rád, se jí podaří všechny úklady, které před ní postaví osud, překonat a zachovat si charakter,“ popisuje Tauš.