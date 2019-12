Policie zajistila 11 osob, u kterých začala zjišťovat totožnost a zahájila další procesní úkony. „Osoby jsou podezřelé z přestupkového jednání,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Aktivisté ráno v tiskové zprávě oznámili, že protestovali v den, kdy v Praze opět zasedá uhelná komise. Demonstranti upozornili, že spalování uhlí výrazně přispívá ke klimatické krizi a oteplování planety. „Pokud se chceme vyhnout klimatickému rozvratu, je potřeba co nejrychleji ukončit využívání hnědého uhlí v energetice a zajistit důstojnou budoucnost obyvatelům uhelných regionů,“ uvedla členka hnutí Limity jsme my Veronika Dombrovská. Podle ní je třeba uhelné elektrárny bez výjimek zavřít.

„Nemá cenu vést diskuzi s fanatiky a výtržníky. Každý bojuje za zdravé životní prostředí po svém. Zatímco jedni porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a přírodně blízké rekultivace,“ komentovala protest mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Skrývkové rýpadlo této společnosti nedávno v dolu Vršany blokovala jiná skupina aktivistů. Na střeše zastaveného velkostroje chtěli zůstat, dokud neskončí doba uhelná. Po několika dnech slezli dolů, kde je zajistila policie.