Na fotbalovém hřišti v Bělušicích je několik set lidí. Ti, co nesedí pod velkými stany nebo na dekách, stojí frontu u občerstvení nebo hlídají děti na kolotočích. Nervózní dobu roušek a prázdných ulic tu připomíná jen dezinfekce na stole. Sobotní Bělušické slavnosti chystala obec jeden rok a nemohla je jen tak zrušit.

„Je to tradiční akce, která se koná každý rok. Lidi o ni měli zájem a chtěli se opět sejít. Žije nás tu málo, takže jsme ji udělali,“ říká starostka Eva Jelínková. Na Bělušickou slavnost přišlo 18. července odhadem víc návštěvníků než loni. „Trošku jsem s tím počítala, protože nikde nic není,“ dodává starostka. Kromě místních a obyvatel z okolních vesnic se na prostranství baví i rodiny z Mostu či Chomutova. A dorazili i Slováci, kteří tráví dovolenou u příbuzných ve Volevčicích. „Velmi se mi tu líbí. Slavnosti jsou od stánků po hudbu pěkně lidové, není to žádná moderna. Lidé sedí na trávě a všechno si vychutnávají,“ hodnotí akci 43letá Silvie z Levoče.

Přesto je znát opatrnost. Dámská kapela Holki kvůli koronaviru taktně odmítá kontaktní focení s fanoušky, kterým musí stačit záběry pod pódiem. „Řeknu vám to upřímně. Já mám doma tři malé děti a nechci to chytit a být s nimi čtrnáct dní v karanténě,“ vysvětluje zpěvačka Katka Brzobohatá. Naopak bez omezení k sobě pozvali své příznivce skupiny Michal Tučný a Poslední kovbojové revival a Peters band.

Bělušické slavnosti se dříve konaly u Kostela svatého Jakuba v osadě Bedřichův Světec. Bývalý farář ale zábavu v církevním areálu zakázal, a tak se slaví v Bělušicích na hřišti. Podle starostky má ale nový duchovní o obnovení spolupráce zájem, a proto bude v sobotu 25. července na svátek sv. Jakuba mše v kostele a u něj posezení.

Města Most a Litvínov největší veselice pořádat nebudou. Část litvínovské opozice si postěžovala, že veřejnost přijde o Svatomichaelské slavnosti. Diskutovalo se o tom na posledním zasedání zastupitelstva. „Je to definitivní rozhodnutí na základě usnesení rady města,“ upozornila starostka Kamila Bláhová (ANO). Radu k tomu podle ní vedlo několik důvodů a tím hlavním byla epidemiologická situace. „Vůbec není jasné, co nastane v září, jaká budou případná epidemiologická omezení a kolik lidí bude moci být přítomno,“ dodala. Podle ní město není schopno kontrolovat na volně přístupné venkovní akci počty návštěvníků a rušit slavnost na poslední chvíli by mohlo vyvolat spory o kompenzace pro vystupující. Radní také vzali v potaz, že příprava na slavnost je vždy sama o sobě náročná a že by tentokrát byla riskantní i pro ostatní města, kde podobné akce nebudou. „Kdyby byla slavnost v Litvínově, lidé z okolí by přijeli a město by nemohlo kontrolovat ani používání kelímků ve stáncích s občerstvením,“ řekla starostka.

Podle zastupitele Milana Šťovíčka (STAN) lze obavy radních chápat, ale připomněl, že Litvínov není nákazou postižen a omezení by se měla rozvolňovat. „Možná bychom mohli slavnost zkusit zajistit v menší míře. Lidé by se na to těšili,“ uvedl.

Radnice uspořádá alespoň koncert v Kostele svatého Michaela archanděla, kde bude ceremoniál ke svěcení nového zvonu. Farnost zajistí i mše, protože oslava patrona Litvínova má také duchovní rozměr. Akce v kostele jsou podle radnice možné, protože na nich lze zajistit dodržování hygienických opatření. Proto jsou během léta i koncerty, divadelní představení a dílničky na Zámku Valdštejnů, kde lze zároveň vidět výstavu o Jiřím Trnkovi.

Město Most zrušilo Mosteckou slavnost, kam v posledních letech chodilo několik desítek tisíc lidí. V sobotu 12. září se počítá pouze s otevřením jezera Most.