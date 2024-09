Mariánská pouť

Kdy: sobota 21. září od 10:00

Kde: Mariánské Radčice

Proč přijít: Čekají vás dobové stánky, ukázky řemesel, rytířské turnaje na koních a hry pro děti. Na akci také vystoupí Vlasta Horváth a Ilona Csáková

Night ride fest

Kdy: sobota 21. září

Kde: Mostecké jezero

Proč přijít: Podívat se budete moct na ukázku správného postupu a chování při dopravní nehodě. Ve večerních hodinách proběhne spanilá jízda. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility.

Buřtíky a koncert v hradní zahradě

Kdy: pátek 20. září od 17:00

Kde: Hradní 1, Most hrad Hněvín

Proč přijít: Konec hradní sezóny si můžete užít při opékání buřtů a poslouchání hry na kytaruu Adama Šmejkala.

Martin Pošta: Recitál s písněmi Hapky a Horáčka

Kdy: pátek 20. září od 20:00

Kde: Rokáč Vinohrady

Za kolik: vstupné 200Kč

Proč přijít: Petr Hapka by v letošním roce oslavil své nedožité 80. narozeniny a tak tento recitál tří umělců je poctou Petru Hapkovi. Vítek Kojzar – piano, Michael Šporcl-saxofon, klarinet, Martin Pošta - zpěv

Výpěstkové trhy Most

Kdy: sobota 14. září od 6:30 do 10:00

Kde: Most, před obřadní síní magistrátu

Proč přijít: Kupte si čerstvou zeleninu a ovoce od místních prodejců. Podle období jsou k dispozici i květiny, sazenice a bylinky.

Těžítka a kamínky, tvoření s Jitkou Topinkovou

Kdy: sobota 21. září od 9:00

Kde: Městská knihovna Most

Za kolik: 150Kč

Proč přijít: Vyrobte si kamínek nebo těžítko pro štěstí nebo obdarujte někoho blízkého.

DeskOffky

Kdy: od pátku 20. září do neděle 22. září

Kde: Hotel Cascade Most

Za kolik: vstupné na den 75Kč

Proč přijít: Vyzkoušejte nové deskové hry nebo si můžete zkusit barvení figurek v rámci workshopu. V sobotu večer bude navíc DJ party

Akce v okolí

Food festival Chomutov

Kdy: sobota 21. září od 10:00

Kde: Náměstí 1. Máje Chomutov

Proč přijít: Už 4. ročník festivalu plného jídla. Najdete zde osvědčené stánky i úplné novinky. Nebude chybět ani program pro děti.

Slavnosti cibule

Kdy: sobota 21. září od 10:00

Kde: Račetice

Proč přijít: Přijďte oslavit cibuli! Kromě cibule se můžete podívat na zemědělskou techniku. Navíc tu bude připraven i program pro milovníky adrenalinových sportů.

Člověk v přírodě

Kdy: od pátku 20. září do neděle 22. září

Kde: Masarykovy sady 1470, Louny

Za kolik: dospělí - 70Kč, důchodci a děti od 6 do 15 let - 50Kč, rodinné vstupné - 210Kč, hromadné nad 15 osob - 20Kč, ZTP-P a děti do 6 let - zdarma

Proč přijít: Výstava pro všechny milovníky zvířat a přírody. Najdete tu řadu zajímavých věcí o chovu zvířat, zdravé stravě a životním stylu blízkém přírodě.

Jarmark chutí

Kdy: od pátku 20. září do soboty 21. září

Kde: Mírové náměstí 2950, Teplice

Proč přijít: Akce zaměřena na zdraví životní styl. Připravené jsou přednášky, vaření a zajímavé produkty.