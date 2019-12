Dlouholetá ředitelka Okresní agrární komory Most - Teplice Ludmila Holadová musela letos kvůli zdravotním problémům skončit ve funkci a odejít na zasloužený odpočinek. V říjnu dostala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za celoživotní přínos pro regionální rozvoj. Před více než 25 lety stála u zrodu organizace, která výrazným způsobem pomáhá zemědělcům.

„Bylo to stejné jako všude. Začátky nebyly jednoduché,“ ohlédla se za svým působením v agrární komoře Holadová s tím, že po roce 1989 muselo i v zemědělství dojít k privatizaci. „Přechod ze státního vlastnictví do soukromých rukou byl složitý. Vracely se restituce a přicházely problémy s tím, aby bylo vše řádně vypořádáno. Na Mostecku se tvořila eseróčka a akciovky, někteří se stali soukromě hospodařícími rolníky. Restituenti měli podmínky možná o něco snazší, protože všechno dostali zadarmo. Nově vznikající firmy si zase musely všechno odkoupit,“ vylíčila někdejší ředitelka.

„Já jsem například v té době pracovala ve firmě Ovo frukt Most a museli jsme si podle inventur majetku všechno zaplatit. Dokonce i sovětské vlaječky, co se používaly na oslavy prvního máje a osvobození. Navíc řada lidí nevěděla, co všechno soukromé hospodaření obnáší. Někteří věděli, další zase jen postupně a těžko sbírali zkušenosti,“ doplnila.

Okresní agrární komora vznikla na popud tehdejšího okresního přednosty Milana Konečného v roce 1993. Holadová byla nejdříve ředitelkou, pak se stala předsedkyní představenstva a nakonec se zase vrátila na pozici ředitelky. Díky pomoci agrární komory řada zemědělců přežila různé krize a v současnosti výborně hospodaří.

Bývalá ředitelka byla také hybnou pákou regionálních soutěží potravin. Před dvanácti lety stála u zavádění do praxe soutěže o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče a před deseti lety u soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Byla to právě ona, kdo jako první vyslovil jméno Peruc, aby se zde konaly krajské dožínky, které se zde konají dodnes. „Soutěže jsou oblíbené, každoročně bývá nejvyšší počet soutěžících právě u nás v Ústecké kraji,“ zmínila Holadová.

Tak vypadají krajské dožínky v Peruci:

V říjnu obdržela Cenu hejtmana Ústeckého kraje za regionální rozvoj, kterou si velice považuje. Sbírku svých trofejí tak rozšířila, už v roce 2013 u příležitosti 20 let od založení okresní agrární komory obdržela Cenu města Mostu. „Je to pro mě velká čest, ocenění si moc vážím,“ řekla po zisku ceny hejtmana.

Přestože na začátku roku musela křeslo ředitelky agrární komory kvůli zdravotním problémům opustit, definitivně odejít z dění kolem zemědělství ještě nehodlá. „Spolupracuji se saskými kolegy na dokončení jednoho přeshraničního projektu a jsem předsedkyní komise pro zemědělství při Euroregionu Krušnohoří. Tohoto postu se ale chci vzdát, abych zůstala v komisi jen jako člen,“ dodala Holadová.