Zaselo vítr, sklidilo bouři. Kvůli plánované výstavbě kontejnerových bytů v Chanově skončilo výhodné partnerství, ze kterého Most získal během posledních tří let přes 133 milionů korun na sociální a školní projekty. Další peníze město musí hledat jinde. Agentura pro sociální začleňování, která od ledna spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, městu pomáhat už nebude. Ukončila s ním spolupráci, protože Chanov chtěla řešit jinak – postupným útlumem bez nových bytů.

„Ukončení spolupráce nepovažuji za dobrou zprávu pro město, protože zkomplikuje čerpání dotací například na vzdělávání. Je jasné, že kvůli kontejnerovému bydlení v Chanově přijdeme o další desítky milionů korun,“ sdělil opoziční zastupitel Jan Hrubeš (PaZ), který patří ke kritikům kontejnerových bytů.

Odejít z Mostu nařídil agentuře její monitorovací výbor, což je nadřízený orgán složený z odborníků, úředníků a delegátů obcí, krajů a Romů. „Jedním z hlavních důvodů byl záměr města Mostu postavit další byty na sídlišti Chanov,“ potvrdila zástupkyně agentury Charlota Dědková. Sama agentura už dříve výstavbu kritizovala, protože nové byty by podle ní prohloubily potíže a segregaci extrémně sociálně vyloučené lokality, kde počet obyvatel v posledním desetiletí naopak klesá. Agentura proto městu navrhovala alternativu – další postupné snižování počtu obyvatel Chanova, což by za několik desítek let vedlo k úplnému zrušení sídliště.

Zastavily se i vzdělávací projekty

Ukončení partnerství kvůli sporu o budoucnost městského ghetta zastavilo i projekty na vzdělávání znevýhodněných dětí, které chtěla agentura zachovat. „Rozhodnutí monitorovacího výboru se zvrátit nepodařilo a spolupráce tedy byla z naší strany ukončena,“ uvedla zástupkyně agentury.

Podle agentury, která bude nadále spolupracovat s Ústeckým krajem a s dalšími 17 obcemi v regionu, mohou Mostu pomoci jiné dotační programy, například Výstavba, Re:start či granty od EU.

Most spolupracoval s agenturou na různých úrovních od roku 2008. Díky novému partnerství z roku 2016, ze kterého vzešly strategické plány na sociální začleňování a inkluzivní vzdělávání na léta 2017 až 2019, získaly město a místní neziskové organizace přes 133 milionů korun hlavně od EU. Bylo to na terénní sociální práci, služby pro rodiny s dětmi, protidluhové poradny, azylový dům, tréninková pracovní místa a na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Konec spolupráce s agenturou znamená, že město přes ni nezíská skoro 44 milionů na tři školské projekty, které se už hodnotily. Základní školy počítaly například s náborem dalšího personálu, s novým vybavením a se zaplacením některých vzdělávacích činností. „Tyto peníze budou v nejbližším období školám chybět. Samozřejmě i aktivity ostatních projektů nemáme čím nahradit a v procesu sociálního začleňování o jejich přínos jednoznačně přijdeme,“ konstatovala náměstkyně primátora pro oblast školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a informatiky Markéta Stará.

Problém je podle ní v tom, že projekty se měly financovat z programu, kde je podmínkou spolupráce s agenturou po celou dobu trvání projektů. U ostatních dotací, které město čerpá, tato podmínka není.

Přesto se hovoří o finanční nejistotě. „V době pandemie nikdo neví, jak bude městský rozpočet napjatý a jak se bude projekt kontejnerového bydlení vyvíjet. Proto rozhodnutí monitorovacího výboru nepovažuji aktuálně za šťastné a sám bych byl ještě pro další jednání,“ dodal zastupitel Hrubeš.

Město v letošním rozpočtu vyčlenilo 20 milionů na kontejnery v Chanově, ale výstavbu odložilo na příští rok, protože po aktualizaci záměru musí s energetiky doplnit na sídlišti inženýrské sítě.

Plánovanou výstavbu letos v únoru tvrdě kritizovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ve své zprávě, kde komentovala vlastní šetření v Mostě, uvedla, že „realizací modulové výstavby v segregované lokalitě Chanov se statutární město Most dopustí diskriminace v oblasti bydlení z důvodu etnického původu“. Vedení města s tím nesouhlasilo.