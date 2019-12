/FOTO, VIDEO/ Několik tisíc lidí se přišlo podívat na rozsvícení vánočního stromu na 1. náměstí v Mostě. Večer v neděli 1. prosince byla na náměstí také veselice s koncerty a trhy.

Rozsvícení vánočního stromu na 1. náměstí v Mostě. | Video: Deník/Martin Vokurka

Stánky budou na náměstí až do 22. prosince a otevřené budou každý den od 10 do 18 hodin. Součástí trhů je doprovodný program. Ve středu 4. prosince jsou na náměstí od 15 hodin tvořivé dílničky, dále vystoupí pěvecký sbor 11. ZŠ Korálek, taneční skupina 8. a 1. ZŠ Osmička & One a zpěváci ze ZUŠ F. L. Gassmanna.