Druh parašutismu, při kterém je pasažér (nováček) připoutaný postrojem ke zkušenému parašutistovi, jemuž se také říká tandem-pilot. Ten řídí celý průběh seskoku.

Paragliding

Patří mezi letecké sporty. K plachtění vzduchem se používá paraglidingové křídlo - padákový kluzák. Startuje se z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení. K vyzkoušení je pro veřejnost rovněž s instruktorem.

Bungee jumping

Adrenalinová aktivita, při které je člověk přivázaný za kotníky na elastické lano a skáče dolů z velké výšky. Pochází z Nového Zélandu a do České republiky se dostal v roce 1993.

Let balonem

Patří mezi nejklidnější zážitkové aktivity. Obvyklá výška letu je 500–700 metrů, ale i nad 1000 metrů nad zemí. Za hodinu se v průměru nalétá 10–15 kilometrů.

Flyboarding

Flyboard je vznášecí přístroj pro jednu osobu, který funguje na bázi cirkulace vody. Hadice je zapojená za turbínu vodního skútru, která do ní vhání obrovské množství vody, a ta vás následně svou silou vznese až do výšky 9 metrů. Létání na flyboardu je oproti jiným vodním sportům poměrně jednoduché a může si ho tak vyzkoušet každý.

Flyride

Adrenalinová jízda na létacím skútru poháněným vodním proudem. Tato aktivita je vhodná pro dospělé a děti již od 6 let díky systému snadného řízení.

Tipy z Ústeckého kraje

Wake&Fun v Třebouticích

V Třebouticích u Litoměřic si můžete vyzkoušet wakeboarding, wakesurfing nebo také český vynález JetSurf. Na něm se díky zabudovanému motoru můžete prohánět, aniž byste potřebovali vítr či vlny. V nedávno otevřené třeboutické základně Jetsurf Base si tento nový sport můžete vyzkoušet pod vedením olympionika Tomáše Krause a dalších zkušených instruktorů.

Obří houpačka v Adrenalin Parku Jedlová

Jedlová hora na Děčínsku nabízí také adrenalinové speciality, například v podobě obří houpačky pro dva, ve které prožijete volný pád, přetížení i stav beztíže. Najdete ji u spodní stanice vleku. Můžete tu vyzkoušet i lanový park, deset metrů vysokou lezeckou stěnu se závěrečným krokem do prázdna nebo sjezd přímo od rozhledny z vrcholu Jedlové hory na koloběžce.

Tandemový seskok u Mostu

Originálním adrenalinovým zážitkem je bezesporu seskok padákem. Tandemový seskok se zkušeným instruktorem můžete vyzkoušet na Letišti Most, kde vás čeká výskok z letadla ve výšce až čtyři kilometry nad zemí. Délka volného pádu je přibližně šedesát sekund, let na padáku trvá 8 až 10 minut. Unikátní a nevšední je vhodný jak muže, tak i pro ženy od 8 do 100 let. Tandemové seskoky na mosteckém letišti pořádá tým Sky Walkers a je nutné je předem rezervovat.