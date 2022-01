Kamila Zatloukalová z Teplic bude muset hodně plánovat, aby zvládla všech čtyřiašedesát cílů letošní dobročinné výzvy. A to nejen nejblíže bydlišti v Krušných horách, další jsou totiž i v Jeseníkách nebo Beskydech. „Jen o víkendech se to stíhat nedá, někdy to chce vyrazit i v týdnu. Důležitá je motivace. Ráda chodím s kamarádkou na východ nebo západ slunce,“ říká příležitostná turistka, která chce splnit aspoň výzvu 32 vrcholů Krušných hor.

Za projektem stojí parta nadšenců z Ostravska. Hlavní iniciátorkou je Mirka. „Je to moje srdeční záležitost. Kolikrát ani nespím, jak se snažím stále něco plánovat. Hory miluji v létě i v zimě,“ říká spoluzakladatelka projektu, jehož cílem je motivovat lidi ke zdravému pohybu.

Zážitkové hry v přírodě vznikly během lockdownu. Velké oblibě se těší dál

V Krušných horách bylo vytipováno 32 vrcholků v západní i severní části. Jejich seznam lze nalézt na portálu 32vrcholu.cz. Patří k nim například Pramenáč, který je považován za nejvyšší bod teplického regionu. Z okolí pak seznam doplňuje Komárka. Většina vrcholů Krušných hor, kterou vyzyvatelé do seznamu zařadili, je ale spíše ze západní části Krušnohorska.

Zapojit se lze kdykoliv během roku. O aktivním přístupu k projektu uvažuje Roman Nešetřil z Proboštova. „Kdysi jsme s kolegou v ústecké zoo plánovali přechod Krušných hor po hřebenech, ale nakonec jsme to nezrealizovali. Tohle je něco podobného. Pokud mi to čas dovolí, tak se do toho i se psem pustíme,“ uvádí. „Aniž bych o výzvě věděla, byla jsem hned první den letošního roku na Medvědí skále,“ dodává jeho známá Martina Valterová z Ústí nad Labem.

Do projektu zatím nejsou zahrnuty vrcholy v Českém středohoří. I zde se ale najdou zajímavé kopce. Třeba Milešovka, která je atraktivní v zimě i v létě, či nedaleký Lovoš. Zimní výšlapy jsou však v těchto dnech, zejména za mrazivého počasí, nebezpečné. Namrzlé kamenité cesty jsou zrádné. V sobotu 15. ledna se o tom přesvědčila Andrea Málková, která se s partou lidí vypravila na Lovoš přivítat sobotní východ slunce. Zledovatělá cesta pod samotným vrcholem byla nepřekonatelným oříškem. Pár pádů naštěstí dopadlo dobře.

„Pomohl mi až nápad, který jsem kdysi zachytila na internetu. Ponožky. Měla jsem nové boty a ty neskutečně klouzaly. Dcera ale měla dvoje ponožky, tak jsem si od ní jedny půjčila, nasadila na boty a tu úlevu si nedovedete představit. Mnohem lépe se mi šlo,“ vypráví. Kamarádi se sice náramně bavili tím, jak jsem vymóděná, ale mě zajímala praxe. Fakticky to pomohlo,“ dodává žena z Teplic.

32 vrcholů. Turistická výzva se letos rozbíhá pošesté. Mezi příjemci peněz od turistů jsou z předchozích ročníků mobilní hospic, škola pro děti s vadami, psí asistenti i konkrétní handicapované dítě. Přihlásit se dá na webu 32vrcholu.cz, přičemž registraci pro Krušné hory mohou využít zájemci i o Jeseníky či třeba Beskydy. Na uvedeném portálu jsou bližší propozice, možná forma pomoci a také info, jak naložit s výsledky.