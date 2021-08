Americká vláda aktivovala pro evakuace z Afghánistánu rezervu civilních letadel. Informoval o tom dnes mluvčí Pentagonu. Americký prezident Joe Biden jednal o asistenci při evakuacích se Spojenými arabskými emiráty (SAE), oznámila dnes tisková kancelář v Abú Dhabí.

Evakuace afghánských rodin z Kábulu. | Foto: ČTK/AP

Aktivace se týká 18 letadel, mimo jiné společností American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaian Airline a United Airlines. Stroje nebudou podle mluvčího ministerstva obrany létat do Kábulu, ale budou evakuovat z amerických základen ty, kteří se už z Afghánistánu dostali. Podle listu The Wall Street Journal budou civilní letadla létat do Kataru, Bahrajnu a do Německa.