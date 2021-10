Konec činnosti sopky na kanárském ostrově La Palma je zatím v nedohlednu. V neděli to řekl premiér Kanárských ostrovů Ángel Víctor Torres. Sopka chrlí lávu skoro měsíc a dnes na ostrově zaznamenali 42 seizmických otřesů, z nichž největší měl sílu 4,3 stupně. Zrušeno bylo 22 z 38 naplánovaných letů, informovala agentura Reuters.

Lávu chrlící sopka na španělském ostrově La Palma, 10. října 2021 | Foto: ČTK

"Nic nenaznačuje, že by erupce mohla rychle skončit, i když je to nejvroucnější přání všech," řekl Torres a své tvrzení opřel o názor vědců. "Jsme vydáni té sopce na pospas a jen ona může rozhodnout, kdy to skončí," dodal.