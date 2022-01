O Marcinkově smrti na twitteru informoval jeho syn Matt. „Uplynulou noc, jsme přišli o hrdinu, známého také jako Rogue Warrior, bývalého velitele Navy SEAL a stvořitele SEAL Teamu Six, Richarda Marcinka. Jeho odkaz bude žít na věky. V tomto muži zemřela skutečná legenda," napsal Matt Marcinko.

Elitní tým

Marcinko se narodil v roce 1940 do rodiny přistěhovalců ze Slovenska a Hercegoviny. Jeho předci se živili jako horníci. „Takový život byl jednoduchý, a byl také těžký. Myslím, že někteří z nich by se byli nejraději oběsili na šňůrkách od bot, ale většinou byli příliš chudí na to, aby si mohli dovolit koupit boty," napsal Richard Marcinko v autobiografii Rogue Warrior.

Bin Ládina prozradil telefon. Dům, kde se skrýval, byl podezřelý z mnoha důvodů

On se rozhodl pro jinou kariéru - život vojáka. Okamžitě po skončení střední školy se pokusil dostat k mariňákům, ti ho ale nepřijali, jelikož neměl vysokoškolské vzdělání. Jako osmnáctiletý proto nastoupil k námořnictvu. Brzy se ukázalo, že je opravdovým talentem. Když byl v roce 1967 poslán bojovat ve válce ve Vietnamu, vyrážel tam už jako člen tehdy elitní speciální jednotky SEAL Team Two. „Ve válce mi to jde. Dokonce i ve Vietnamu mi systém bránil lovit a zabíjet tolik nepřátel, kolik bych si přál," vyjádřil se Richard Marcinko v archivním rozhovoru pro magazín People. Z Vietnamu si odnesl několik vyznamenání, a byl povýšen na velitele jednotky.

V roce 1980 následně došlo k událostem, které změnily celý jeho příští život. V onom roce totiž tehdejší americký prezident Jimmy Carter spustil vojenskou operaci, známou jako Orlí spár. Mělo jít o tajnou vojenskou operaci, při nichž měly jednotky Delta Force osvobodit desítky amerických občanů, kteří byli drženi jako rukojmí na americké ambasádě v iránském Teheránu. Vše ale skončilo fiaskem. Jednotky nejenže rukojmí neosvobodily - vše skončilo dříve, než se vůbec dostaly k ambasádě. Selhaly totiž jejich letouny, jeden se navíc srazil se zásobovacím vrtulníkem a při nehodě zemřelo osm vojáků.

FBI zveřejnila spis k 11. září. Popisuje kontakt únosců se spolupracovníky

Vše se okamžitě dozvěděla média a z tajné operace se stal celonárodní trapas. Pro Marcinka ovšem přinesl životní příležitost. „Ve světle debaklu vznikl požadavek vytvořit novou speciální protiteroristickou jednotku námořnictva. A Richard Marcinko byl vybrán jako její velitel," připomíná stanice BBC.

Marcinko stál v čele nově vzniknuté jednotky od roku 1980 do 1983. Pod jeho vedením se opravdu stala tím nejelitnějším, co má americké námořnictvo k dispozici. „V době, kdy jednotka vznikala, mělo námořnictvo k dispozici pouze dva SEAL týmy. Původní, SEAL Team Two (SEAL Team 2, pozn. red.) a nový, pod Marcinkovým vedením. Marcinko se rozhodl, že ho pojmenuje SEAL Team Six (SEAL Team 6, pozn. red.). To, že skočil od dvojky k šestce mělo svůj důvod, chtěl zmást nepřátele, zejména Sovětský svaz, aby si mysleli, že Spojené státy mají i nějaké tři další SEAL Teamy, o kterých nevědí," uvedlo SEAL Museum.

Zlobiví kluci

Členy do nově vzniknuté jednotky si Marcinko vybral částečně z původního SEAL Teamu. Trénoval je opravdu tvrdě. „Mimo jiné tvrdil, že spotřebují více munice, než celá americká námořní pěchota," uvádí BBC.

Vyhrocený rozvod: Vládce Dubaje zaplatí 15 miliard manželce, která od něj utekla

Dodnes je výcvik SEAL Teamu Six tím nejtvrdším, co se dá u amerického námořnictva zažít, a do jednotky jsou vybíráni jen ti nejlepší z nejlepších, kteří zvládají extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Marcinkova osobnost se ovšem na jednotce podle některých jeho kritiků, i z řad amerických důstojníků, projevila i negativně. „Jednotka má reputaci hochů, kteří porušují pravidla, a je známá tím, že v ní vznikla jakási kultura "zlobivých kluků". Sám Marcinko ve své knize Rogue Warrior napsal, že společné opíjení se, někdy okořeněné barovými rvačkami, bylo důležité pro soudržnost týmu," zmiňuje BBC.

Marcinko odešel od týmu, který založil, v roce 1983, základy, které v něm položil, jsou ale podle odborníků pozorovatelné dodnes. SEAL Team Six se nejvíce proslavil po světě akcí z roku 2011, kdy zabil teroristického vůdce Usámu bin Ládina.

Pomsta válečníkovi?

Po odchodu ze SEAL Teamu Six byl Marcinko pověřen jiným delikátním úkolem - opět vytvořením speciální jednotky. „Komando, pojmenované Červená buňka, mělo za úkol otestovat bezpečnost nejdůležitějších vojenských a zpravodajských organizací a míst, kde tyto organizace působí," připomíná BBC.

Podstata Červené buňky zjednodušeně řečeno spočívala v tom, že se její členové měli vžít do role útočníků a v praxi ukázat, kde jsou slabiny systému. Marcinko byl při jejich výcviku opět velmi úspěšný. „Týmu se povedlo umístit bomby do blízkosti letounu Air Force One, či infiltrovat se do americké jaderné ponorky," zmiňuje BBC.

Bojoval proti apartheidu. Zemřel držitel Nobelovy ceny za mír Desmond Tutu

V roce 1989 odešel Richard Marcinko do důchodu. Stal se autorem úspěšných knih či poradcem pro otázky bezpečnosti. Jak ovšem uvádí The New York Times, byl vnímán také jako kontroverzní figura - byl totiž odsouzen za finanční podvody při zakázkách pro armádu. Marcinko se následně veřejně vyjádřil, že obvinění vnímal jako pomstu za to, co odhalil při působení v Červené buňce.

Jak uvedla nyní jeho manželka Nancy Marcinko, bývalý vojenský velitel zemřel na infarkt. „Okolitý svět ho znal pod jmény Rogue Warrior a Demo Dick a tak ho i vnímal. Pro nás ovšem vždy byl milujícím manželem, otcem a dědečkem. Na více než třicet let hrdě zasvětil svůj život službě zemi jako Navy SEAL. Poté, co odešel do důchodu, pokračoval jako mentor a povzbuzoval nové členy SEAL týmů, a přitom inspiroval nespočet dalších lidí svými knihami a svou osobností," vyjádřila se Nancy Marcinko.