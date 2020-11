Míra pozitivity testů dosáhla stanovené hranice tříprocentního klouzavého průměru za sedm dní, kterou na začátku podzimu jasně označil za limitní, starosta města Bill de Blasio pro opětovné uzavření škol. „Nejsme z toho nadšení,“ řekl ve středu na tiskové konferenci. „Ale stanovili jsme jasnou proceduru a této procedury se musíme držet… Děti zpět do lavic hodláme vrátit co nejdříve,“ dodal starosta.

Současné uzavření se týká 1,1 milionu studentů. New York je největším americkým školním okrskem. Poprvé město své ústavy zavřelo již v březnu. Koncem září - po půl roce striktních bezpečnostních opatřeních - se začaly třídy postupně otevírat. Do klasické výuky se zapojilo asi 300 tisíc školáků, zbytek kvůli obavám z nákazy preferoval vzdálenou výuku.

Newyorský hlavní školní inspektor Richard Carranza uvedl, že uzavřeny budou školy až do dalšího oznámení, rodiče ani školáci od něj nedostali ani náznakem termín, kdy by k tomu mohlo dojít. „Starostovi i mně je jasné, že musíme studenty dostat zpět do tříd co nejdříve. Učiníme tak, jakmile to bude bezpečné, jakmile to bude možné,“ napsal na svém Twitteru Carranza.

Míra nákaz ale není vysoká

Přitom míra nákaz ve školách není v současnosti vysoká. Míra pozitivity činí 0,19 procenta u více než 120 tisíc testovaných studentů a učitelů. Za uzavření stojí jiný faktor: vysoce pravděpodobné rychlé komunitní šíření infekce.

Jak se pandemie táhne, řada pedagogů a dalších odborníků tvrdí, že školy a radnice by opětovnému otevírání měly dát vyšší prioritu. Obavy, že nejzranitelnější školáci kvůli dálkové výuce stále více zaostávají, totiž rostou. Carranza ve středu na tiskovce s de Blasiem uvedl, že kolem 60 tisíc newyorských žáků stále nemá nezbytné zařízení a že se proto školy musí spoléhat stále na donášku úkolů v papírově podobě.

„Nyní je zcela jasně vidět, že zajištění distanční výuky je absolutním selháním radnice. Smůlu mají všichni, co se zcela spolehli na veřejné vzdělávání, studenti se zdravotním postižením, barevní, nejmladší žáci, studenti bez domova a z nízkopříjmových komunit. Naše děti si ale nemohou dovolit ztratit další rok vzdělávání,“ uvedla pro týdeník Time ředitelka Unie občanských svobod Donna Lieberman.

Restaurace ani fitka zavřená nebudou

Frustrace mezi rodiči i učiteli narostla po zveřejnění informace, že se uzavření týká škol, ale ne například restaurací a fitness studií. „Je nepřípustné, aby restaurace byly otevřeny a školy nikoliv,“ okomentoval pro Time situaci profesor Joseph Allen, učitel na zdravotní škole, která otevřela své třídy teprve před týdnem.

Odborové učitelské organizace jsou naopak s uzavřením škol spokojeny. Podle jejich vyjádření to minimalizuje riziko nákazy u zaměstnanců s vyšším věkem.

„Nyní je úkolem všem obyvatel města udržovat sociální odstup, nosit masky a dělat všechny patřičné kroky vedoucí ke snížení míry infekce pod tři procenta, aby se školní budovy mohly opět otevřít pro klasické vyučování,“ napsal ve svém prohlášení prezident odborové Učitelské federace Michael Mulgrew.