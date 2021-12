Chyba nastala, když lékařka pacientovi určila k amputaci špatnou nohu a označila ji. K operaci došlo v květnu ve městě Cáhlov v centrálním Rakousku. Chiruržka si svou chybu uvědomila o dva dny později. Amputovala mu pravou nohu místo levé, píše britský server BBC.

Pacientovi bylo následně sděleno, že bude muset podstoupit amputaci i druhé nohy. V té době nemocnice uvedla, že se tak stalo „vlivem sledu nešťastných okolností“. Její ředitel se následně veřejně omluvil na tiskové konferenci.

