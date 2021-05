Snad o žádném tématu se dnes nemluví více než o očkování. Tento preventivní způsob ochrany zdraví se používá již více než 200 let. Známe dokonce i jméno prvního očkovaného pacienta. Byl to osmiletý chlapec James Phipps, jemuž dne 14. května 1796 vpích lékař Edward Jenner vakcínu proti neštovicím.

Litografie zachycující očkování osmiletého Jamese Phippse lékařem Edwardem Jennerem. Dílo Gastona Mélinguea asi z roku 1894 | Foto: Wikimedia Commons, Gaston Mélingue - Great men and famous women, volné dílo

Jednou z nejkrutějších infekcí lidských dějin byly pravé neštovice, známé již od raného středověku. Byla to rychle se šířící virová nákaza spojená s vysokou horečkou a bolestivými puchýřky rozesetými po celém těle, jíž podléhala až třetina nakažených. Těm, co přežili, pak až do smrti zůstávala památka v podobě desítek a stovek nepěkných jizev.