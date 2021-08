Dohoda, již loni v únoru podepsala administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa s afghánským radikálním Tálibánem v Dauhá, umožňovala Spojeným státům od ujednání odstoupit. Napsala to dnes agentura AP v souvislosti v chaotickou situací, jež nastala v Afghánistánu, když Tálibán bez velkých problémů obsadil v neděli Kábul.

Bývalý americký prezident Donald Trump. | Foto: ČTK

Trumpův nástupce Joe Biden tvrdí, že dohoda z Dauhá ho zavazovala dokončit stažení amerických vojáků. Trump to slíbil do května, Biden termín prodloužil do konce srpna.