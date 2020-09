Premiér Andrej Babiš zablokoval schůzku běloruské opozice v čele se Svjatlanou Cichanouskou a šéfů vlád Visegrádské čtyřky. Jaký tím Česko vyslalo signál?

Je to nepochopitelný signál pro běloruskou společnost, kde stovky tisíc lidí už víc než měsíc dávají najevo svůj občanský postoj. A demonstrují v ulicích Minska, dalších běloruských měst a dokonce i na vesnicích. Požadují změnu, dodržování lidských práv, protestují proti tomu, že lidé jsou pronásledování jen proto, že mají jiný názor. Svjatlana Cichanouská je lídr, kterého si národ zvolil. Sice nebyla formálně prohlášena prezidentkou, ale jen kvůli tomu, že byly volby zfalšovány. V tento moment Česká republika, která vždy bojovala za svobodu, za lidská práva, za dodržování občanských svobod, najednou odmítá setkáním s běloruskou opozicí podpořit snahy Bělorusů. To v běloruské společnosti sotva někdo pochopí.

A co je cílem běloruské opozice? Je to pouze opakování prezidentských voleb v regulérních podmínkách?

My jako Koordinační rada, máme dva požadavky. Prvním je, že všechny represe, které byly namířeny proti pokojným demonstrantům, musí být vyšetřeny a posouzeny v souladu se zákony. Do dneška bylo sedm lidí zabito, stovky a stovky dalších byly zraněny a skončily v nemocnici. Do této chvíle nebyl za tyto činy nikdo stíhán. Pokud to tak zůstane, bude to znamenat, že vládnoucí moc bude moci použít násilí proti kterémukoli občanu Běloruska. Druhým naším požadavkem je uznání faktu, že volby byly zfalšovány. A vyhlášení nových, otevřených, demokratických voleb hlavy státu.

A platí, že Lukašenko, když bude chtít, může v opakovaných volbách kandidovat?

Nemůže, protože my vycházíme u ústavy z roku 1994, kde se jasně říká, že funkci prezidenta lze vykonávat pouze ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích. I když toto ustanovení ústavy už není v platnosti, je tu všeobecný názor běloruské společnosti, že jeden člověk nemůže být prezidentem země třicet let. Bělorusové chtějí už tuto kapitolu ukončit a začít znovu.

Máte ale na prosazení těchto požadavků dostatek síly? Proč doufáte, že na rozdílod minulosti by mohla opozice nyní uspět?

Má to tři důvody. Lidé viděli na vlastní oči, jak brutálně byly zfalšovány výsledky prezidentských voleb. Druhým důvodem bylo už zmíněné násilí proti pokojným demonstrantům, které vyvolalo obrovskou vlnu nových protestů. A pak je tu ještě třetí věc, a to situace v ekonomice a ve společnosti. V Bělorusku je fakticky ekonomická krize, máme obrovský deficit rozpočtu, propadá se export, výroba i příjmy obyvatel. Další vlna protestů bude mít právě sociální a ekonomické důvody. A přijde to velice brzy.

V pondělí přijíždí Lukašenko do Moskvy, kde má jednat o integraci s Ruskem. Mohlo by to vyvolat další protesty?

Zcela určitě, zvláště pokud by byly uzavřeny nějaké tajné dohody. U nás nejsou nějaké protiruské nálady, Rusko je náš hlavní partner. Bělorusové si ale chtějí současně udržet svoji nezávislost a suverenitu.

Vaše kolegyně z Koordinační rady, spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová, říká, že klíč k situaci v Bělorusku drží Vladimir Putin. Jak by vám Putin mohl pomoci?

Kdyby nebylo silné podpory z Kremlu, tak by se v Bělorusku už situace pohnula. Já ale myslím, že Kreml sám už pochopil, že sázet na současného prezidenta nemá smysl. Ztratil autoritu, jak uvnitř Běloruska, tak v zahraničí. Nebude považován za skutečného vládce Běloruska. Kreml proto bude přemýšlet, za koho ho vyměnit. Dříve, nebo později se to stane. Kreml má v Bělorusku své ekonomické zájmy.

Vy jste ochotni Kremlu jeho zájmy garantovat?

My říkáme jasně, že Bělorusko se nechystá přátelit s EU proti Rusku. Ale současně nechceme být ani s Ruskem proti EU. Navrhujeme Kremlu, aby jednal se silami, které budou v budoucnu vládnout v Bělorusku, aby ochránil své ekonomické zájmy. V opačném případě dohody, kterých Moskva nyní dosáhne, mohou být v budoucnu neplatné.

Čím může Evropská unie a Česko pomoci běloruské opozici?

Vedle sankcí proti konkrétním představitelům současného režimu hlavně tím, že zaujmete jasnou pozici vůči Lukašenkovi, poté, co mu 5. listopadu vyprší jeho současné funkční období. Bude to pro běloruskou společnost klíčový signál.