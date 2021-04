Kritik Kremlu se nachází ve vězeňské kolonii IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, která je známá striktním režimem. Navalnyj a jeho spolupracovníci minulý týden upozornili na jeho zhoršený zdravotní stav.

"Mám právo pozvat si lékaře a dostat léky. Ani jedno mi zde neposkytují. Bolesti zad se přesunuly do nohy. V části pravé nohy, a teď i té levé, jsem ztratil citlivost. Žerty stranou, začíná to být namáhavé. A místo lékařské pomoci mě mučí nedostatkem spánku (budí mě osmkrát za noc)," stěžuje si v příspěvku opozičník a vysvětluje, že vězni se podle něj uchylují k hladovkám, protože jim nic jiného nezbývá.



Spolupracovníci Navalného připojili k instagramovému příspěvku fotografii rukou psaného dopisu, který kritik Kremlu adresuje náčelníkovi vězeňské kolonie. Stěžuje si v něm, že věznice ignoruje jeho denní žádosti o prohlídku lékařem, kterého si sám vybere, a poskytnutí adekvátních léků. "Každý odsouzenec má právo pozvat si specialistu na kontrolu a konzultace. I já mám toto právo, a to jsem nevinný," píše podle agentury Reuters čtyřiačtyřicetileý Navalnyj v dopise. "Takže žádám, aby mě mohl vidět doktor a vyhlašuji hladovku, dokud se tak nestane," dodal.

"Odsouzený A. Navalnyj dostává všechnu nezbytnou lékařskou pomoc v souladu s jeho současným zdravotním stavem," citovala agentura Interfax prohlášení vězeňské správy Vladimirské oblasti. Správa též uvedla, že pravidelné noční kontroly vězňů provádí v souladu se zákonem a "nebrání odpočinku odsouzených".

Bolesti zad a pravé nohy

O silných bolestech zad a pravé nohy informovala minulý týden například Navalného advokátka Olga Michajlovová. "Jedna noha mu prakticky nefunguje, nemůže se o ni vůbec opřít," uvedla. Navalnyj si postěžoval, že mu ve věznici poskytuji jen běžné tabletky a mast proti bolesti a nechtějí mu dát léky, které mu předepsal jeho lékař. Opozičník také řekl, že nezná svou diagnózu a obává se, aby kvůli nedostatečné lékařské péči o pravou nohu nepřišel. Věznice v Pokrovu ve Vladimirské oblasti ve čtvrtek uvedla, že zdravotní stav opozičního předáka je stabilní a uspokojivý.

V minulosti se k protestním hladovkám uchýlili například sovětský vědec a obhájce lidských práv Andrej Sacharov nebo později ukrajinský režisér a odpůrce ruské anexe Krymu Oleg Sencov, napsal dnes server The Moscow Times. Sencov od protestní hladovky v ruském vězení upustil po 145 dnech poté, co mu lékaři sdělili, že ho napojí na umělou výživu.

Policie Navalného zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.