PODCAST: Postavy ve snu? Jde o ztělesnění vašich komplexů, říká terapeut Karas

Sny jsou královskou cestou do klientova nevědomí, to jsou tvrzení švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga. Starověcí Egypťané zase věřili, že sny přinášejí poselství zlých i hodných duchů. Ale porozumět tomu, co sny opravdu znamenají, není jednoduché. Vítám vás u dalšího dílu podcastu ze série Zdravý spánek. Tento díl nese název Klíč do nevědomí.