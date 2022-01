„Ačkoli se zdá, že čísla klesají, je to jen klid před bouří. Omikron se šíří Evropou a už se dostává i k nám,“ varoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. I z tohoto důvodu vláda umožní od 4. ledna očkování všech lidí starších 18 let třetí dávkou vakcíny.

Podle harmonogramu nastaveného bývalou vládou by se přitom na lidi ve věku 18 až 35 let dostalo až 19. ledna. Nová vláda urychlila už očkování lidí ve věku 30 až 45 let, kteří si pro posilující očkování mohli přijít o měsíc dříve od pondělí 27. prosince. Dosud to udělalo téměř 23 tisíc z nich, dalších více než 100 tisíc lidí v tomto věku se k posilující dávce v pondělí a úterý registrovalo.

Už před vánočními svátky Válek avizoval, že by před koncem roku měla být dostupná data z Velké Británie a Dánska ohledně dopadů nákazy variantou koronaviru omikron na nemocnice. Podle nich chce předložit variantní možnosti opatření.

Konkrétní návrhy připraví ministerstvo zdravotnictví v následujících týdnech na základě toho, jak se budou vyvíjet statistiky nakažených v souvislosti s výskytem varianty omikron v Česku.

Testování ve firmách

Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Ideální by podle něj byla varianta testování vždy po třech dnech. Návrh má podle něj projednat ještě tripartita, teprve poté by ho schválili ministři. Válek to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden.

Testování prostřednictvím samotestů by se v novém režimu podle návrhu ministerstva zdravotnictví, který má ČTK k dispozici, nevztahovalo na zaměstnance, kteří se na pracovišti nestýkají se třetími osobami. Testovat by se nadále nemuseli ani lidé, kteří pracují z domu. Povinnost by se netýkala těch, kteří v posledních 72 hodinách měli negativní PCR test, nebo se prokážou negativním antigenním testem provedeným zdravotníkem z posledních 24 hodin. Opatření by se podle Válka nevztahovalo na zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se testují v jiném režimu.

Firmy by měly mít možnost z fondu prevence zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek 60 korun na test. Žádosti budou moci začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc. Proplácení musí podle Válka schválit správní rada pojišťoven. Ředitelé pojišťoven ovšem podle Válka s návrhem souhlasili.

Na každého zaměstnance by k proplácení mělo v lednu podle Válka připadnout osm testů a v únoru šest. Platbu by firmy podle Válka měly získat maximálně do měsíce a půl, kratší interval není možný, uvedl dále Válek. Ministerstvo zdravotnictví podle něj připravilo metodiku vykazování, měly by se sjednotit záznamy pro pojišťovny a hygieny, mělo by ubýt kolonek k vyplňování.

Předchozí vláda kvůli zrychlení šíření koronavirové nákazy obnovilo povinné testování ve firmách v listopadu. První kolo testování museli zaměstnavatelé dokončit do 29. listopadu. Například v obchodech podle dřívějšího sdělení Svazu obchodu a cestovního ruchu testy odhalily méně nakažených než jaře, v řádu promile testovaných.

Vláda diskutovala také o dalších opatřeních pro školy nebo využívání PCR testů. Ministři školství a zdravotnictví mluvili již dříve o takzvané metodě test-to-stay. Ve třídě, kde se objeví pozitivní žák, nenastupují děti do karantény, ale testují se dál antigenními testy každý den. I nákup antigenních samotestů měl být bodem jednání. Ministerstvo školství navrhuje, že se jich pořídí 14 milionů.

Pozastavení programu Antivirus

Vláda od 1. ledna pozastavuje vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí podporu za listopad a prosinec. Kabinet bude vyhodnocovat, zda v současné situaci jde o efektivní nástroj pomoci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pokud by bylo nutné s ohledem na novou variantu koronaviru omikron nutné podporu zavést, vláda se podle Jurečky může k debatě o obnovení programu Antivirus B vrátit. V současné chvíli ale jeho pokračování neplánuje. Bude se naopak snažit, aby Evropská komise co nejdříve schválila program kurzarbeit. "Nenecháváme nikoho na holičkách, pamatujeme na pomoc firem, ale musí být efektivní, smysluplná a cílená," řekl Jurečka.

Program Antivirus B má bránit propouštění. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Minulá vláda schválila, že příspěvek budou firmy moci čerpat od začátku listopadu do konce února.

Vyúčtování za listopad v rámci Antiviru B podalo podle materiálu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který má ČTK k dispozici, zatím 2128 zaměstnavatelů, nárokují si 141,9 milionu korun. Nejvíce prostředků žádají firmy z pohostinství, a to 34,4 milionu korun, výrobci motorových vozidel si nárokují 20,3 milionu korun, zaměstnavatelé z odvětví ubytovacích provozů požadují 14,1 milionu korun. Vyúčtování za listopad mohou firmy podávat do konce prosince.

Z programu Antivirus se dosud proplácí příspěvek A pro pracovníky v karanténě, který firmám pokrývá 80 procent náhrady mzdy do 39 tisíc korun. Dříve stát poskytoval ještě příspěvek A+, kdy hradil celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila uzavřít. Od spuštění programu 12. března do 21. prosince zaměstnavatelé z programu Antivirus podle MPSV získali zhruba 50 miliard korun.

V úterý přibylo v Česku 9089 potvrzených případů nemoci covid-19, což bylo téměř o čtvrtinu méně než před týdnem. Množství hospitalizovaných po nedělním a pondělním nárůstu opět kleslo. Oproti předchozímu úterý se snížilo o zhruba 30 procent na 3460 lidí, z nichž 673 bylo ve vážném stavu. Snížilo se i tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za poslední týden na každých 100 tisíc obyvatel. K dnešku pokleslo z úterních 363 na 338 případů.