Lukáš Kaboň a jeho snoubenka chystali svatbu na poslední den letošního října. Pár ze severní Moravy ji plánoval bezmála rok. Asi měsíc před kýženým dnem se dvojice rozhodla sňatek odložit kvůli obavám z koronaviru.

„Tušili jsme, že to tak dopadne, když se virus začal v září znovu šířit. Čekali jsme, že to vyjde, ale když jsme viděli ty nárůsty, bylo nám jasné, že ne,“ svěřil se Kaboň.

Příliš mnoho hostů

Na svatbě v Bohumíně a následné oslavě v hotelu nedaleko v Polsku chtěli mít přes sedmdesát hostů z různých koutů republiky. Řada z nich se snoubencům ozvala s tím, že se na tak velkém setkání bojí Covidu-19. Také jejich reakce, kromě jiných důvodů, podle Kaboně hovořila pro rozhodnutí vzít se až v březnu příštího roku.

Obavy z většího počtu hostů vedly k odkladu obřadů také ve Křtinách na Blanensku. Letos na podzim snoubenci zatím přesunuli na příští rok termíny dvou sňatků, naplánovaných v tamním honosném barokním chrámu.

„Čekali, co a jak, ale protože jedna část hostů je ze Slovenska a druhá odtud, tak to nakonec museli odložit. Měli velké obavy,“ popsal okolnosti jednoho z přesunutých sňatků farní vikář ve Křtinách Metoděj Ján Lajčák. Minulý měsíc bylo ve křtinském chrámu pět svateb.

Několik zrušených obřadů kvůli nemoci či karanténě letos na podzim zaznamenali i na matrice Brno-střed. Jedná se o jednotlivé případy, například za prvních patnáct dnů loňského října tam odbavili 37 obřadů, ve stejném období letos 34.

Odložené už neodloží

Jedním z důvodů, proč lidé neruší více sňatků, je podle brněnského úřadu patrně i to, že jde často o obřady už jednou odložené.

„Vliv má určitě i fakt, že někteří svatebčané odložili svatbu už na jaře, a teď už ji prostě chtějí mít téměř za jakýchkoliv omezení,“ uvedla mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Odklad svatby mohou brát snoubenci jako lhůtu navíc,v níž testují vztah. Za předpokladu, že spolu před sňatkem žijí a společně čelí životním výzvám. Na tento pohled na situaci, do níž se dostali, upozornil brněnský psycholog Jiří Brančík. „Pokud by se vztah rozpadl, nebylo by dobré, aby to sváděli na pandemii,“ konstatoval.

Svatby s pravidly

Omezení vyhlášená vládou kvůli šíření koronaviru dávají svatbám několik výjimek. Ty na nich například připouštějí účast až 30 lidí.

Rok 2020 se patrně zapíše do historie nízkým počtem svateb. Podle zatím posledních údajů Českého statistického úřadu za první pololetí bylo letos v Česku v tomto období 13431 svateb, což je o 9616 méně než ve stejném období loni.