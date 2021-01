PŘEHLEDNĚ: Letos se řidičům otevře 46,5 km dálnic. Podívejte se, kde všude

Letošní rok by měl být pro motoristy, pokud jde o nově otevřené dálniční kilometry, o něco veselejší než ten loňský. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje uvést do provozu 46,5 kilometru na šesti nových dálničních úsecích. Loni to bylo 22 kilometrů na D6 u Řevničova a D48 u Příbora.

Stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř | Foto: Deník / Michal Fanta

Nové úseky se budou otevírat až ve druhé polovině roku, na ty nejdůležitější si pak řidiči počkají až do prosince. Jde především o nové kilometry D35 v Pardubickém kraji a D11 v Královéhradeckém kraji. Dokončení obchvatu se v říjnu dočkají obyvatelé Otrokovic. Hned začátkem roku 2022 by se pak měl otevřít i obchvat Frýdku-Místku na D48. Na podzim 2021 má být po osmi letech hotová také modernizace D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Rozestavěno je ještě pět úseků o celkové délce 55 kilometrů. Hotovo bude podle ministerstva dopravy v říjnu. Výjimkou je most Šmejkalka ze 40. let, který se bude modernizovat samostatně se zpožděním. Dálniční známky 2021: Řidiči zmatkují. Podívejte na chyby, které u nákupu dělají Přečíst článek › Od zahájení budování dnešní dálniční sítě uplynulo loni v září 53 let, když na vůbec prvním úseku dělníci poprvé kopli 8. září 1967 (nepočítáme protektorátní začátky a těsně poválečné pokusy). Bylo to mezi Prahou a Mirošovicemi, kilometrovník v bodě nula byl poklepán na Spořilově. Dnes česká dálniční síť měří 1 300 kilometrů, což v průměru vychází zhruba na otevření 26 nových kilometrů za rok (první otvíračka byla v roce 1971). Loňský rok byl tedy podprůměrný. Vůbec nejvíce kilometrů (78) v jednom roce se otevřelo v letech 1980 a 2006. K nejchudším patřil rok 2018, kdy se řidičům otevřely pouhé čtyři kilometry na chomutovské dálnici D7. Ve výstavbě je 106 km dálnic Aktuálně je ve výstavbě 106 kilometrů dálnic na zelené louce, mimo jiné například obchvat Českých Budějovic na D3. Na příští rok plánuje ministerstvo dopravy především zahájení stavby D4 mezi Příbramí a Pískem v rámci dlouho připravovaného projektu PPP. Celkem jde o 32 kilometrů rozdělených na pět úseků. ŘSD počítá i se zahájením posledního chybějícího úseku D1 Říkovice – Přerov nebo D3 od Budějovic dále na jih. Doprava v roce 2021: Trasa mezi Prahou a Brnem bude "zakletá" pro auta i vlaky Přečíst článek › K nejbolavějším místům rozkouskované české dálniční sítě přitom patří pražský okruh, z jehož 80 plánovaných kilometrů polovina stále chybí. Klíčová spojka mezi D1 a D11 by se měla začít stavět v roce 2023, tedy 13 let po posledním stříhání pásky na okruhu. Pokud jde o novou výstavbu na silnicích I. třídy, hodlá ŘSD letos zahájit stavby obchvatů Pardubic, Jaroměře, Olbramovic, Klatov, Žiželic, Svitav, Doudleb, Nové Paky nebo Bludova.

Autor: Jan Šindelář