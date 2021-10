1) Setkání politiků v Senátu

V úterý 19. října odpoledne proběhne setkání senátorských klubů a zástupců politických stran, které mají zastoupení ve sněmovně. Sejde se i senátní komise pro ústavu. Spolu se budou bavit o aktivaci článku 66 Ústavy, zda a jak prakticky provést hlasování Poslanecké sněmovny a Senátu.

2) Proces zbavení pravomocí a jejich návrat

Prezidenta mohou dočasně zbavit pravomocí (nikoliv funkce) obě komory parlamentu svým hlasováním. Nemusí jít o společné hlasování, hlasovat mohou obě komory zvlášť. Aby byl prezident zbaven pravomocí, stačí k tomu nadpoloviční většina přítomných poslanců a senátorů. Prezident - jakmile se uzdraví - se proti rozhodnutí obou komor může bránit u Ústavního soudu a ten mu případně svým rozhodnutím opět vrátí odňaté pravomoci.

3) Čekání na novou sněmovnu

Politici budou v následujících týdnech konzultovat technikálie hlasování. I pokud by nejprve hlasoval Senát, čekat se bude minimálně do 8. listopadu, kdy se poprvé setká nová sněmovna. Na její ustavující schůzi poslanci nejprve volí své vedení. Až ustavující jednání skončí, sněmovna teprve bude schopna svolat další schůzi, a to k hlasování o zbavení pravomoci prezidenta. Lze očekávat, že si senátoři či poslanci před hlasováním o článku 66 Ústavy ČR vyžádají ještě jednu revizní zprávu lékařů o tom, zda se stav prezidenta změnil a jaká je prognóza k výkonu pravomocí. Případně se prezident vyjádří sám a nebude o čem hlasovat.

4) Rozdělení pravomocí a jmenování nové vlády

Pokud ale poslanci a senátoři prezidenta přece jen dočasně zbaví pravomocí, rozdělují si jeho pravomoci (dosluhující) premiér, předseda Sněmovny a předseda Senátu. Šéf sněmovny po aktivaci článku 66 přijme demisi staré vlády a následně jmenuje nového premiéra a členy vlády, kteří musí sněmovnu požádat o důvěru do třiceti dnů.

Jak přesně jsou pravomoci rozděleny, pokud je prezident neschopen úřadu:

Pravomoci předsedy vlády:

zastupuje stát navenek

sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy

je vrchním velitelem ozbrojených sil

přijímá zahraniční velvyslance a pověřuje i odvolává vedoucí zastupitelských misí České republiky

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání

jmenuje soudce

nařizuje, aby se nezahajovalo trestní řízení, anebo aby se v něm nepokračovalo

uděluje amnestii

Pravomoci předsedy Poslanecké sněmovny:

vyhlašuje volby do Senátu

jmenuje předsedu vlády a ministry, odvolává vládu a přijímá demisi vlády i ministrů

pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal vykonáváním jejích funkcí až do jmenování nové vlády

svolává zasedání Poslanecké sněmovny

rozpouští Poslaneckou sněmovnu

jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy

jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

Pravomoci předsedy Senátu:

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny

pokud se uvolní úřad prezidenta v době, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, přísluší výkon prezidentských funkcí přecházejících na předsedu Poslanecké sněmovny na předsedu Senátu

Kdy se volí nový prezident: