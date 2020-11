Nejasnosti v katastru? Na pozemky, k nimž se lidé nehlásí, si brousí zuby stát

Stavby silnic nebo chodníků či protipovodňových opatření ve městech a obcích se často „zaseknou“ na tom, že není možné dohledat vlastníka části pozemků, kde by se mělo stavět. Někdy jde jen o pár metrů čtverečních, přesto to pro obce může být neřešitelná překážka. To by se mělo změnit od konce roku 2023. Pokud poté nebude v katastru zapsán správný vlastník, přejdou nemovitosti ze zákona do vlastnictví státu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák