Česká pošta chce kvůli úsporným opatřením prodloužit dobu doručování u ekonomických zásilek na tři dny od podání ze současných dvou. Ušetřit tím hodlá část doručovatelů, protože v polovině roku plánuje jejich počet snížit o 500. Odborům se opatření nelíbí, protože půjde o snížení kvality a dostupnosti poštovních služeb. Zástupci odborů to uvedli na jednání s managementem pošty.

Česká pošta plánuje prodloužit dobu doručování ekonomických zásilek ze dvou na tři dny | Foto: Shutterstock

Systém doručování D+3 bude podle předsedkyně odborů Jindřišky Budweiserové pilotně zkoušený od května, od 1. července by měl být nasazený v celé republice.

Na prioritním doručování do druhého dne se podle Budweiserové nic měnit nemá. „Nesouhlasíme s rušením pracovních míst, je to další úsporné opatření České pošty. Zrušení 300 poštovních poboček a zavedení systému doručování D+3 znamená zhoršení dostupnosti a kvality poštovních služeb. Masivní rušení pracovních míst povede ke zvýšení stresu a zátěže zaměstnanců, které jsou už dnes extrémní. Bez změny systému financování veřejných poštovních služeb nebudou mít dlouhodobější efekt,“ uvedla pro ČTK Budweiserová.

Pošta zavedla dvourychlostní doručování v roce 2020. Vedle prioritního, kde musí podle podmínek poštovní licence doručit 92 procent zásilek do druhého dne, jde o levnější ekonomické. Zatímco poslání prioritní zásilky do 50 gramů vyjde nyní na 30 korun, u ekonomické je to 23 Kč.

Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) lidé posílají dopisy častěji ekonomicky než prioritně.

Zrušení 300 poboček

Pošta chce od poloviny roku snížit počet poboček o 300 na zhruba 2900. V souvislosti s tím hodlá snížit počet pracovních míst na pobočkách o 950 a dalších zhruba 500 lidí propustit právě v doručování. V současnosti na poště pracuje okolo 23 tisíc lidí. Snížení minimálního počtu poboček o 300 již schválila vláda. „Přesné údaje o počtu propouštěných budou známy na začátku května, až proběhnou jednání s dotčenými zaměstnanci. Bude záležet na tom, zda přijmou nabízená místa v rámci České pošty,“ dodala Budweiserová.

Další jednání odborů a vedení by podle ní mělo být v první polovině května.

S rušením poboček nesouhlasí část dotčených obcí. Pošta je však podle pověřeného ředitele Miroslava Štěpána ochotna se starosty mluvit už jen o tom, kterou pobočku ponechat a kterou zrušit. Počty už ale měnit nechce. „K diskusi není počet poboček, ale to, které budou zrušené,“ uvedl Štěpán v diskusi na serveru Blesk.cz. Konečný seznam rušených pošt by měl být k dispozici zhruba do konce dubna.

Z rušených poboček má pošta asi 30 procent ve svém vlastnictví. Ty chce po jejich ocenění prodat. Výnos by se podle mluvčího firmy Matyáše Vitíka mohl pohybovat okolo jedné miliardy korun.