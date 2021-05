"V poslední době pociťuji, že dochází k poměrně silnému tlaku ze strany ministryně spravedlnosti na mou osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek a je to přesně čas, který bych měl věnovat státnímu zastupitelství. Myslím si, že soustava státního zastupitelství si to nezaslouží a ani já nejsem s tímto stavem spokojen," uvedl na tiskové konferenci Pavel Zeman.

Deset let ve funkci

Zeman, který byl ve funkci deset let, zároveň zdůraznil, že rezignaci zvažoval už dřív, ale čekal na vyústění aféry kolem exploze muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Zeman také věří, že bude státní zastupitelství nadále pracovat tak, jako pod jeho vedením. Zmínil zásadu "padni komu padni".

Pokud vláda do 30. června neurčí nového šéfa žalobců, povede Nejvyšší státní zastupitelství Zemanův první náměstek Igor Stříž. Nový nejvyšší státní zástupce by měl být podle Zemana nejlépe nějaký současný žalobce, nikoliv člověk zvenčí. Nikoho konkrétního nechtěl jmenovat, aby mu nedal takzvaně polibek smrti.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) považuje zdůvodnění rezignace nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za laciné a zjednodušující. "Pan nejvyšší státní zástupce to velmi zjednodušuje a vinu přesouvá na mne," řekla Deníku N Benešová. Trvá na tom, že žalobcům do práce nezasahuje. "A vždy jsem preferovala padni padni. Jeho zdůvodnění je poněkud laciné a čekala jsem nadhled," dodala.

České televizi Benešová řekla, že pokud Zeman vznese tak vážné tvrzení, měl by to konkretizovat. "Nikdy jsem státním zástupcům nezasahovala do kauz. Je to závažné obvinění, laciné. Očekávala jsem, že jestliže podá rezignaci, tak řekne trošku něco jiného," uvedla.

Ministryně nevyhoví návrhům opozice, aby do voleb Zemanova nástupce vládě nenavrhla. "Soustava musí fungovat, jsou tam jasné povinnosti a instrumenty, které musí nejvyšší státní zástupce využívat naplno," řekla ČT. Rozhodnout chce co nejdříve. "V žádném případě bych nechtěla tu funkci politizovat, nebudu tam dávat žádného současného či bývalého politika," uvedla. Hledat plánuje mezi zkušenými státními zástupci.

Babiš: Zemanovo rozhodnutí respektuji

Premiér Andrej Babiš (ANO) není schopen vyhodnotit, jak významnou roli v odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana hrál jeho vztah s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Babiš ČTK sdělil, že respektuje Zemanovo rozhodnutí skončit ke konci června ve funkci, za jeho dlouholetou práci mu děkuje a do budoucna mu přeje hodně úspěchů.



"Rezignaci pana nejvyššího státního zástupce beru na vědomí, avšak považuji za nutné dodat, že tlaku se nemá ustupovat. Děkuji panu nejvyššímu státnímu zástupci, že se výrazně zasloužil o emancipovanou a profesionální veřejnou žalobu v této zemi," uvedla Bradáčová.

„Paní ministryně nás pouze informovala, že dnes bylo písemně doručeno od Pavla Zemana, že odstupuje z funkce. Vláda to vzala na vědomí. Nebylo diskutováno, proč tomu tak je," oznámil již dříve ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Benešová v poslední době Zemana kritizovala, a to kvůli jeho veřejnému vystoupení kvůli kauze Vrbětice. Zeman vystoupil 19. dubna na tiskové konferenci po boku šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Kabinet je pověřil, aby seznámili veřejnost se základními obrysy vrbětické kauzy.

Tím podle Benešové překročil své pravomoci. Ministryně rovněž opakovaně hovořila i o úmyslu podat na Zemana kvůli jeho vystoupení kárnou žalobu.

Podle ní "zcela určitě" porušil svým veřejným vystoupením zákon o státním zastupitelství, protože ve věci není dozorovým ani dohledovým státním zástupcem. Ministryně zopakovala, že se Zeman "pasoval do role jakéhosi generálního prokurátora". Podle ní předjímal výsledek živé kauzy.

Kauza Vrbětice

"Obecné vyjádření o možných závěrech trestního řízení nepovažuji za předjímání," reagoval ve svém prohlášení Zeman. "V případech s mezinárodním přesahem je Nejvyšší státní zastupitelství činné, pokud je třeba zajistit koordinaci mezinárodní justiční spolupráce. Upozornit na rizika a nejistý výsledek takové justiční spolupráce s Ruskou federací nepovažuji za překročení svých pravomocí," podotkl.

Za nejvyššího žalobce se postavili i premiér Andrej Babiš či Unie státních zástupců. "Jsem přesvědčen, že k podání kárné žaloby není možné přistoupit. Pavel Zeman byl na schůzky přizván. A to i na jednání vlády z důvodu záštity dané instituce. Nikdy se neřešil trestní spis," uvedl. S Benešovou už o věci mluvil a ministryně mu sdělila, že podnět k podání kárné žaloby obdržela od právního zástupce zbrojařské firmy Imex Group, která měla pronajaté vrbětické sklady.

"Ona se tím musí z úřední povinnosti zabývat. Tento zástupce podává různé podněty a oznámení na různé vysoké funkcionáře. Podnět bude prověřen," dodal. Trestnímu oznámení od Imex Group čelí kvůli údajnému úniku informací i policejní prezident Jan Švejdar.

Snahu ministryně podat kárnou žalobu na Zemana za jeho vystoupení označila Unie státních zástupců za "absurdní." Také se ohradila proti tomu, že Benešová přirovnala Zemana ke generálnímu prokurátorovi. Ten měl přitom za minulého režimu dramaticky větší pravomoc. "Jestliže přirovnává chování nejvyššího státního zástupce ke generálnímu prokurátorovi, jde o zjevné nepochopení úlohy hlavy soustavy veřejné žaloby," podotkla unie.

Zeman funkci zastával od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším žalobcem ze všech členských zemí.