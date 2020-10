Hlavní změny v pěti bodech:

• omezení volného pohybu: lidé smějí jezdit jen do práce, na procházku, za svými příbuznými anebo na nákup

• ven jenom ve dvou: na veřejnosti nesmějí být lidé po větších skupinách než ve dvojici (s výjimkou rodinných příslušníků), od ostatních se musí udržovat dvoumetrový odstup

• home office: zaměstnavatelé by měli nařídit práci z domova všem pracovníkům, kde je to možné

• omezené shromažďování: nově se může shromažďovat nanejvýš sto lidí (ve skupinách po 20 s dvoumetrovými rozestupy)

• zákaz maloobchodního prodeje a služeb: nakupovat lze pouze v malých obchodech s potravinami, v drogeriích a lékárnách (kromě dalších přesně určených výjimek)

OBCHODY A SLUŽBY

Kam si mohu jít nakoupit?

Kromě obchodů se základním sortimentem (zejména potraviny, drogerie, lékárny) budou uzavřeny ostatní malé obchody a provozovny služeb. To se týká také dalších obchodů ve velkých nákupních centrech.

Jaké obchody a služby zůstanou otevřené?

Nové vládní opatření zmiňuje celou řadu výjimek. Jedná se dále například o prodej pohonných hmot a paliv, kosmetiky, zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat a krmiva pro ně, a také o trafiky, prádelny a čistírny, výdejní místa pro zásilky z e-shopů, autoservisy a odtahové služby, ale i řada dalších.

Kde naopak musí zůstat zavřeno?

Ministři ve svém zákazu výslovně uvádějí koncerty, divadla, kina a cirkusy, ale také kongresy a veletrhy, herny a kasina, všechna sportoviště ve vnitřních prostorách, bazény, sauny a solária, ale i řadu dalších míst. Zavřené budou i hobby markety.

Mohou výdejny vydávat i vlastní zboží?

Ano, vláda upravila výjimku. Provozovny, kam si lidé chodí vyzvedávat zásilky z e-shopů, nemusí vydávat jen zboží třetích stran, mohou i vlastní.

Budou otevřená kadeřnictví nebo kosmetické salony?

Ne, na oblíbené zkrášlování se u profesionálů opět budeme muset na několik týdnů zapomenout.

A jaká omezení se budou týkat velkých nákupních center?

Lidé se nebudou smět shromažďovat, a to ani na jejich odpočívadlech (křesla, židle, lavice) nebo eskalátorech. Také v těchto centrech se návštěvníci nebudou moci připojovat na wi-fi. Dodržování pokynů a nejméně dvoumetrových rozestupů bude muset kontrolovat a vyžadovat ochranka.

PRÁCE, CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS

Kam tedy vůbec smíme chodit?

Povolené jsou cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za příbuznými, na nákupy nejnutnějších věcí nebo k lékaři či veterináři. Na veřejnosti spolu mohou být nanejvýš dva lidé – výjimku mají členové domácnosti nebo spolupracovníci při výkonu zaměstnání.

Kdo může chodit do práce?

Lidé by měli zůstat doma a pokud je to možné, pracovat na home office. Také zaměstnavatelé by se měli snažit omezit kontakt svých pracovníků se zákazníky na nezbytné minimum. Úřední hodiny budou omezeny na nanejvýš pět hodin dva dny v týdnu. Vše, co lze, by si lidé měli vyřídit písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Můžeme se vypravit alespoň do přírody?

Stejně jako na jaře zůstávají i nyní povolené vycházky do parků nebo přírody mimo města. Ministr zdravotnictví Roman Prymula je dokonce na svém twitterovém účtu vysloveně doporučuje.

Smíme odjet na chatu nebo chalupu?

Pobyty na nich jsou dovolené, kromě jedné rodiny na nich ale mohou být jen nanejvýš dva lidé. Pokud cestou tam budete mít v autě někoho dalšího kromě členů své rodiny, musíte i v něm jet v roušce na obličeji.

Jsou ze zákazu volného pohybu povolené nějaké výjimky?

Ano, je povolené například vycestovat z Česka. Lidé se mohou také účastnit svateb nebo pohřbů, nesmí na nich však být více než deset lidí. Povolené jsou také návštěvy hřbitovů a samozřejmě i cesty zpět domů.

Může se sportovat venku na venkovních sportovištích?

Vzhledem k tomu, že venku mohou být společně jen nanejvýš dva lidé (pokud se nejedná o členy jedné rodiny), je možné například chodit běhat nebo jezdit na kole. Kolektivní sporty ale vyžadují větší počet hráčů, a proto je v nynějších podmínkách provádět nelze.

Smím jít vyvenčit psa?

Ano, ale doprovodit vás může jen jeden cizí člověk. Nezbytností jsou roušky a odstupy od ostatních pejskařů. Zato se svým mazlíčkem můžete jít dokonce i k veterináři.

Mohou se lidé ubytovat v hotelech?

Ne, poskytování ubytovacích služeb je také zakázáno. Výjimku mají lidé cestující za výkonem povolání nebo cizinci s pracovním povolením do opuštění Česka. V hotelech také mohou ubytovat lidi, kterým v nich bude nařízena karanténa nebo izolace.

ŠKOLY

Vrátí se žáci prvního stupně základních škol zpět do učeben od 2. listopadu, jak původně vláda slibovala?

Vůbec to již není jisté. Záležet podle ministra zdravotnictví Prymuly bude na dalším vývoji epidemie. Variantou je, že by se do školy nejdříve vrátili pouze žáci prvních a druhých tříd. Kolik dní dopředu bude o návratu do škol rozhodnuto, se do uzávěrky toho vydání nepodařilo zjistit.

PLATNOST OPATŘENÍ

Od kdy do kdy budou nové zákazy platit?

Jejich platnost začne ve čtvrtek v 6.00 hodin. Trvat by zatím měly do 3. listopadu. O jejich případném dalším prodloužení by měla vláda rozhodnout 30. října.

Jaká opatření platila až doposud?



Od pátku 9. října:

• Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

• Zavřeny jsou zoologické zahrady.

• Zavřeny jsou herny, casina.

• Zavřeny jsou zájmové kroužky pro děti.

• Restaurace, bary a diskotéky mohou mít otevřeno pouze od 6:00 do 20:00. U stolu mohou sedět maximálně čtyři osoby.



Od pondělí 12. října:

• Zavřena jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

• Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže.

• Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.



Od středy 14. října:

• Všechny typy škol přecházejí až do 1. listopadu na distanční výuku. Výjimku mají pouze mateřské školy.

• Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00).

• Je zákaz požívání alkoholu na veřejných místech.

• Lidé se mohou scházet pouze v maximálním počtu šesti lidí. A to nejen vevnitř v budovách, ale také venku. Výjimku na setkávání ve větším počtu mají například politici a představitelé státní správy.