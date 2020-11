Nestává se často, že bývalý zpravodajec přejde do služeb hlavy státu. V případě Jiřího Roma, který sloužil v kontrarozvědce 27 let a byl šéfem analytiky, k tomu došlo. Zcela nepochopitelné je, že úkol, jímž ho Miloš Zeman pověřil, je namířen proti řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Právě jeho se týká materiál, jenž podle Zemanových slov pro Parlamentní listy dokládá, že Koudelka není dobrý manažer.

„Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi,“ uvedl Zeman. Rom měl být jedním z pěti kandidátů na post ředitele civilní kontrarozvědky. Jím se ale v srpnu 2016 stal Michal Koudelka, který v BIS pracuje od roku 1992 a přes dvacet let zde vedl odbor kontrašpionáže.

„Bezpečnostní služba se o svých důstojnících a personálních otázkách nikdy nevyjadřuje veřejně. Nebudu to dělat ani teď. Myslím, že si každý udělá obrázek sám,“ odpověděl Koudelka na otázku Deníku, jak je možné, že Jiří Rom porušil závazek mlčenlivosti.

Zemanova kritika

Zeman tajnou službu pod Koudelkovým vedením dlouhodobě kritizuje. V TV Barrandov ji před dvěma lety nazval „čučkaři“, kteří se honí za ruskými a čínskými špiony, ale „zatím žádného neodhalili“.

Koudelkova služba přitom nepřímo stojí za vyhoštěním tří zaměstnanců ruské ambasády v souvislosti s otravou Sergeje Skripala ve Velké Británii. „Naše služba tehdy k tomu jako jediná dala jednoznačné informace, že se tady novičok nikdy nevyráběl. Premiér Babiš na jejich základě odvážně vystoupil a přesným prohlášením ruskou dezinformační kampaň zastavil,“ popsal Koudelka tehdejší práci kontrarozvědky.

Nelibost Hradu proti jeho osobě je značná. Miloš Zeman popáté odmítl vládní návrh na Koudelkovo povýšení do generálské hodnosti. Netají se tím, že by si přál jeho odvolání, a pokud k němu nedojde, tak ukončení jeho ředitelské kariéry v létě příštího roku. Objevují se spekulace, že právě tím podmíní eventuální jmenování Andreje Babiše premiérem po říjnových sněmovních volbách. Babiš ale Koudelku podporuje a panuje mezi nimi vztah důvěry.

Na dotaz Deníku, zda by přijal nabídku na setrvání ve funkci, Michal Koudelka odpověděl: „Na BIS jsem velmi hrdý, nastoupil jsem do ní v roce 1992 a nikdy jsem tohoto kroku nelitoval. Práci tady jsem vždy považoval za poslání. Pakliže premiér bude mít o mé služby zájem a já budu mít stále co nabídnout, velmi rád přijmu nabídku pokračovat ve funkci ředitele Bezpečnostní informační služby.“

