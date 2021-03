Kremační pece v ohrožení. Ničí je množství spalů i covidová dezinfekce z rakví

Enormní množství žehů nevydržela minulý týden kremační pec v Karlových Varech. Je jediná v kraji, a tak do doby, než bude opravena, musejí být zemřelí převáženi do krematorií v jiných regionech. Podle Vladimíra Číhala, jednatele společnosti PKI Teplotechna Brno, jednoho ze dvou českých výrobců kremačních pecí, je kvůli extrémní zátěži a pálení zemřelých s dezinfekcí nebezpečí, že vyhoří pece i jinde. A to by při vysokém počtu zemřelých mohl být velký problém.

Kremační pec | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„Hrozí, že Vary nebudou jediné, že podobná situace nastane i jinde. Mnohde jsou totiž pece staré bezmála 30 let, byly jen generálkované. Provozovatelé šetřili,“ uvedl Číhal s tím, že pokud bude umírat stále tak vysoký počet lidí, tak budou muset města či jiní provozovatelé pořídit nové pece, protože stávající nejsou na tuto zátěž dimenzovány. „V Karlových Varech bylo před covidem v peci 200 až 300 spalů za měsíc, což odpovídalo standardům. Teď ale pec jela neustále, pálilo se až sedmnáct nebožtíků za den. To je maximum, víc nejde. Člověk shoří průměrně za 60 – 120 minut. Když je těžký, tak až za 180, když lehký, tak za 20 minut,“ popsal Číhal. Vládní opatření komplikují i pohřby. Firmy nabízí obřady on-line Přečíst článek › Pece jsou podle něj ohroženy zejména ze dvou důvodů. Za prvé proto, že vláda nyní ukládá provozovat krematoria v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí. „Dosud měli v krematoriích svoji brzdu, teď ale vláda umožnila toto. Je to jak když řeknete – tady máte Škodu 136 a jezděte s ní na dálnici 250 km/h. Přitom už nikdo nemyslel na to, zda je někdo schopen pece opravit, když se stane havárie,“ posteskl si Číhal. Risk při spalování Druhým problémem podle něj je, že pohřební služby se nyní nesmí vůbec podívat, co je v rakvi, takže tam teoreticky může být třeba nemocniční odpad. „Do pece jdou vaky, polité dezinfekcí, a uvnitř pak dochází k chemickým reakcím, které naruší vyzdívku. Ta pak odejde, to je fyzika,“ konstatoval Číhal. Žehů přibylo o sto procent. Zvládáme to, ujišťuje však šéf pohřebnictví Přečíst článek › Nakolik mohou být Číhalova varovná slova pravdivá, nechtěl komentovat David Ruman, generální ředitel společnosti TABO – CS Olomouc, druhého českého výrobce kremačních pecí. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Deníku. V ČR je celkem 27 krematorií. Nové v posledních letech vzniklo jen jedno, v Libereckém kraji. Má americké pece a je schopné spalovat i velmi obézní osoby. Nové pece budou i v Plzni, kde teď musí jet i o víkendech a svátcích. Tamní Správa hřbitovů a krematoria již vypsala veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je 22,5 milionu korun bez DPH. Zájemci o dodání tří nových pecí se mohli hlásit do čtvrtka 11. března.

