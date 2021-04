Pokud se i nadále bude lepšit pandemická situace, vrátí se část dětí do škol v pondělí 12. dubna. Ale nemusí se to týkat všech okresů. Zvětší se také počet lidí, kteří se budou moci registrovat k očkování proti koronaviru a policisté začnou kontrolovat dodržování karantén.

Návrat žáků do škol bude za přísných hygienických podmínek. | Foto: Deník / Michal Bílek

Mateřské školy

Děti, které mají povinnou předškolní výuku, se mají vrátit do mateřských škol 12. dubna. To jsou ty ročníky, jež do začátku školního roku dovršily pět let věku. Budou tam maximálně po patnácti v jedné skupině. U mladších ročníků zatím datum návratu není jasné. Datum návratu ještě vláda potvrdí příští týden.