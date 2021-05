Od nedělní půlnoci se mohou na očkování přihlašovat lidé starší 40 let, oznámil na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ten také představil postup očkování u praktických lékařů. Společnost Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evengelisty Purkyně, která sdružuje pět tisíc praktických lékařů, přitom ve čtvrtek kritizovala systém rozdělování vakcín.

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Daniel Beran

Premiér rovněž uvedl, že praktičtí lékaři by měli od příštího týdne dostávat napřímo vakcínu Moderna, přičemž za květen a červen by mělo jít o 454 tisíc dávek. "Pfizer bude chodit jen do očkovacích míst," zdůraznil premiér.