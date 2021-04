Koronavirové vtipy.Zdroj: Zdroj: facebook

Maturovat, či nematurovat

A co děti? Žáci a studenti za koronaviru čím dál častěji vyměňují školní lavice za obrazovky počítačů při online výuce. Problémem číslo jedna se začátkem letošního roku staly maturity a přijímací zkoušky, respektive to, zda a do jaké míry lze studentům zkoušky ulehčit.