Blatný se v úvodu tiskové konferenci věnoval "dobrým zprávám". "Rychlost očkování se zdvojnásobila. Od začátku měsíce jsme na velice dobrých pozicích při srovnání s evropskými zeměmi co se týče proočkovanosti," zdůraznil. Zopakoval také, že interval mezi dvěma dávkami vakcíny se po 1. dubnu prodlouží na 42 dní.

Od 7. dubna bude nově otevřena registrace k očkování i pro pracovníky v sociálních službách, později dostanou přístup i zaměstnanci v kritické infrastruktuře. V polovině dubna pak bude očkování otevřeno i pro věkovou skupinu 65+.

„Chtěl bych požádat, abyste dodržovali opatření i o Velikonocích. Mějte vždy ochrané pomůcky,“ apeloval na veřejnost Blatný. "Velikonoce rozhodnou, kdy půjdou děti do školy a začne rozvolňování," dodal.

Návrat žáků do škol

K ostře sledovanému tématu návratu dětí do škol se následně vyjádřil ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Návrat dětí do škol je celospolečenskou priorito. Návrh, který předkládáme, má jasný cíl - návrat dětí do škol částečně v prezenční výuce až do konce školního roku,” přiblížil s tím, že zachován bude princip týdenních rotací a klíčovou roli bude hrát pravidelné testování.

Termín návratu žáků prvního stupně základních škol je předběžně stanoven na 12. dubna, pro střední školy se pak počítá s 19. dubnem. Vrátit by se měli také předškoláci, a to za podmínky maximálně 15členných skupin. „Nošení roušek v mateřských školách nebude povinné. Malotřídky budou fungovat v prezenčním režimu bez rotací,” doplnil Plaga s tím, že zohledněn bude region, v jakém se škola nachází. Některých se přitom stanovený termín týkat nebude.

Podle Blatného nedojde k otevření škol například v okresech, v nichž bude reprodukční číslo nad hodnotou jedna.

Ve školách se prozatím bude testovat antigenními testy. „Testování jednou za pět nebo za více dní PCR testem je něco, k čemu bychom chtěli směřovat. Kapacita několika set tisíc dětí, které nyní budou nastupovat do školy, a také to, že test trvá několik hodin a v laboratoři, nás prozatím přesvědčily o antigenních testech,” vysvětlil ministr zdravotnictví.

Blatný zdůraznil, že případné znovuotevření škol není signál pro větší rozvolňování. „Je to podmíněno tím, že se bude situace dále zlepšovat. Je to velká snaha nás všech vyhovět celospolečenskému konsenzu, že děti jsou to nejcennější, co máme a že se mají vrátit do škol." O představeném návrhu by měla vláda jednat v úterý.

V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.

Policejní kontroly dodržování karantény

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová následně oznámila, že se policie s hygienami dohodla na kontrolách dodržování karantény. „Nastavili jsme pravidla, kdy každý den krajské hygienické stanice předají policii informace o nových karanténách,“ uvedla. "Kontroly budou organizovány na krajské úrovni, kdy minimálně jeden hygienik a jeden policista budou kontrolovat osoby, které jsou dané do karantény nebo do izolaci," dodala Svrčinová.

"Jsem rád, že jsme se dohodli s policií na společném postupu. Pomoc policistů zároveň částečně uleví krajským hygienickým stanicím, jejichž zaměstnanci jsou vytíženi trasováním a řešením nepříznivé epidemické situace," nechal se slyšet Blatný.

Protiepidemický systém PES

Naopak nová verze protiepidemického systému PES na tiskové konferenci představena nebyla. Podle Blatného se na na ni nadále pracuje, chybí ale stanoviska některých odborných skupin. „Zatím ji veřejně ven nedáváme. Nemyslím si, že bych řekl, že bude před Velikonocemi pro veřejnost,“ konstatoval šéf zdravotnictví.

Počty nově nakažených v posledních dnech postupně klesají. Ještě na začátku března přibývalo průměrně přes 12 tisíc nakažených denně, tento týden se ale denní přírůstek zatím drží pod hodnotou deset tisíc. Za středu odhalily laboratoře 7208 nakažených, asi o 1600 méně než minulý týden. Hospitalizovaných však ubývá jen velmi pozvolna.

Podle Blatného by se zákaz odložitelné péče mohl přibližně za týden změnit v doporučení. Hranice pro obnovení péče je zruba 3000 až 2000 pacientů hospitalizovaných s covidem.