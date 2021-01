Vláda nově rozšířila program "COVID Gastro" na "COVID - Gastro - Uzavřené provozovny", v jehož rámci by zaměstnavatelé měli dostat 400 korun na den na zaměstnance. Celkem má být v první fázi na kompenzace vyčleněno 2,5 miliardy korun.

"Pokud má někdo pět zaměstnanců, bude moci získat dva tisíce za den, krát počet dnů," přiblížil po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Od poloviny října do 10. ledna bude první výzva,“ dodal.

Kompenzační bonus se týká všech provozoven, které musejí být kvůli přijatým opatřením častečně nebo úplně uzavřeny. Současně zůstává v platnosti i program COVID-Nájemné. Podle Havlíčka lze o podporu žádat pouze elektronicky.

Babišův kabinet na pondělním jednání schválil i opatření, které se týká příspěvků na děti. Vláda se totiž dohodla na tom, že příspěvek, který získal rodič na dítě v době koronaviru, nebude brán jako náhrada mzdy.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) následně oznámil mírnou změnu v cestování: Lidé, kteří strávili na území Velké Británie delší čas než dvanáct hodin za posledních 14 dní, budou muset při příjezdu do Česka předložit negativní test na koronavirus.

Sílící epidemie

Šíření epidemie koronaviru v Česku v posledních týdnech znovu zrychluje. Za neděli přibylo dalších 6220 potvrzených případů, což je o 2445 více než před týdnem. Hospitalizováno je aktuálně 5777 lidí, 877 z nich je ve vážném stavu.

Kvůli stávající epidemiologické situaci v Česku aktuálně platí pátý, tedy nejvyšší, stupeň rizika podle protiepidemického systému PES. Ten mimo jiné znamená, že restaurace smějí mít otevřená pouze výdejní okénka, uzavřena je i většina obchodů s výjimkou základního zboží. Nejméně do 10. ledna zůstanou uzavřeny také služby, hotely, skiareály, bazény či fitness.

Od deváté hodiny večerní rovněž platí zákaz nočního vycházení, po celý den je pak zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Na termínu opětovného otevření lyžařských areálů se vláda podle Havlíčka zatím nedohodla. "Nenašli jsme zatím řešení," uvedl Havlíček s tím, že sám usiluje o to, aby to bylo co nejdříve. Jasněji by podle něj mohlo být ve čtvrtek.