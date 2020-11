Skóre v protiepidemickém systému PES zůstalo k dnešku ve čtvrtém z pěti stupňů. Na 62 bodech, což je úroveň blízko třetímu stupni, je hodnota čtvrtý den za sebou. Podle systému PES se řídí opatření proti koronaviru. Česko se do čtvrtého stupně od pondělí posune i formálně, rozhodla v pátek vláda. Znamená to zmírnění některých omezení.

Denní přírůstky nakažených v mezitýdenním srovnání klesají už zhruba dva týdny. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly až k 15 tisícům, v tomto týdnu se v pracovních dnech pohybovaly zhruba mezi 4200 a 6500 za den. Sobotní nárůst je nižší, o víkendu se ale obvykle méně testuje. Počet testovaných za sobotu ministerstvo zveřejní večer.

Stejně jako přírůstky infikovaných začínají klesat už také počty úmrtí v jednotlivých dnech. Prozatímní údaje za pátek a sobotu jsou nižší než sto, což je poprvé od 18. října. V pátek ministerstvo eviduje 84 a v sobotu 52 zemřelých. Při následujících aktualizacích se ale čísla mohou zvýšit. Celkové množství úmrtí se překročením sedmitisícové hranice během listopadu zdvojnásobilo.

Z dosavadních 490 750 případů koronaviru v Česku se 394 830 lidí vyléčilo. Většina má mírný nebo bezpříznakový průběh nemoci. V nemocnicích je podle pátečních údajů 6101 lidí s covidem-19, v těžkém stavu je 860 z nich. Obě čísla jsou nejnižší od 25. října. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že příští týden by měl být v nemocnicích ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče.

Nákazou nejvíce zasaženým okresem zůstává Havlíčkobrodsku, kde se za uplynulých sedm dní potvrdilo 669 případů na 100 tisíc obyvatel. Nad 500 případů má v tomto přepočtu aktuálně také Svitavsko, Chrudimsko a Pelhřimovsko. Relativně nejlépe je na tom za poslední týden Trutnovsko se 122 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Po přesunu do čtvrtého stupně PES bude od pondělí povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23:00 místo současných 21:00. Obdobně se může prodloužit zavírací doba obchodů. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí. Od středy 25. listopadu se také do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Zároveň se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách. Školy nyní učí přes internet.