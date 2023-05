Pokud teď nešlápneme na brzdu, odnesou to naše děti a vnuci. I tak ve čtvrtek na bedlivě očekávané tiskové konferenci popsal premiér Petr Fiala dle něj hrozivé tempo zadlužování státu. V symbolickém čase za pět minut dvanáct zároveň odhalil informace o dlouho očekávaném úsporném balíčku, které následně doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura. Na alkohol a tabák dopadne vyšší daň, nížší zatížení naopak čeká potraviny, bydlení a léky. Vláda chce také zrušit mnoho daňových výjimek, mimo jiné školkovné či slevu na studenta.

Nejviditelnějším zásahem má být změna sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Místo tří současných (10, 15 a 21 procent) budou sazby nově jen dvě. A to ve výši 12 a 21 procent. „Tímto krokem zásadně zjednodušíme náš daňový systém. Zároveň zrušíme 22 daňových výjimek,“ uvedl při představení balíčku předseda vlády Petr Fiala.

Vyšší daň dopadne mimo jiné na alkohol a tabákové výrobky. Naopak do nové snížené sazby DPH se zařadí podle vládních představitelů především kličové položky pro všechny obyvatele - potraviny, bydlení, léky, vodné a stočné. „Jsme přesvědčeni, že naše opatření jsou střízlivá a vyrovnaná a nedotknou se výrazně slabších skupin. Škrty být musí, ale jde o přijatelnou cenu za to, aby naše země byla opět ve formě,“ doplnil ministerský předseda.

Jak vypadá vládní daňový balíček:

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová upozornila na výjimku - knihy, u nichž nový balíček počítá s nulovým daňovým zatížením.

Členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská pochválila, že současná vláda přišla s odvahou řešit dlouhodobě neutěšenou situaci veřejných rozpočtů. „Ta situace je opravdu alarmující. Dlouhá léta se o reformách pouze mluvilo, ale pokaždé skončily v šuplíku. Jsem ráda, že se ty šuplíky opět otevřely,“ uvedla Horská.

Ozdravný balíček přinese do kasy 94 miliard

Sám ministr financí Zbyněk Stanjura označil dnešek jako den zlomu, od kterého bude Česká republika směřovat k nižším schodkům. „Náš ozdravný balíček přinese příští rok do státní kasy 94 miliard. A další rok pak 147 miliard. Většina přitom půjde ze strany výdajů státu,“ sdělil Stanjura.

Vláda představila i důchodovou reformu:

Úspory chce Stanjura získat především omezením dotací. „Zapomněli jsme na původní význam dotací, které tu byly a jsou kvůli vyrovnávání regionálních i sociálních rozdílů. U nás se z nich ale stal byznys, vznikl nám tady z toho celý nový průmysl,“ poznamenal ministr financí.

Stát navíc hodlá zrušit školkovné, daň na studenta či slevu na manžela či manželku při výchově dítěte nad tři roky věku.

Nižší DPH na potraviny, léky, bydlení

Pokud se nakonec propíše do koncových cen, mohla by lidi potěšit nižší sazba DPH na tři základní základní věci - potraviny, bydlení a léky. Do dvanáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty budou patřit i vstupenky do kina, divadla či na sportovní utkání.

„Ve snížené sazbě také budou bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací služby, stravovací služby s výjimkou točeného piva, vstupenky do zoo či posiloven, časopisy, léky, stavební práce pro bydlení, dětské sedačky do automobilů a pohřební služby,“ vyjmenoval ministr.

Dvojnásobná daň z nemovitosti

Vláda rovněž předpokládá zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek. Zároveň zvažuje automatickou valorizaci této daně podle inflace. Ta by měla být zavedena od roku 2025. Většina sazeb daně nevzrostla od roku 2010.

„V rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj máme druhé nejnižší daně z majetku. I po tomto navýšení, které bude dvojnásobné, budeme silně podprůměrní,“ uvedl Zbyněk Stanjura.

Daň u „neřestí“ kromě vína

Šéf resortu financí zároveň doplnil, že motivací pro změnu sazeb DPH nebylo vybrání více peněz do státní kasy. V případě položek, které nově spadnou do jednadvacetiprocentní sazby, podle něj vláda přihlížela k závažným aspektům, jako je jejich škodlivost. "I proto zvýšíme daně u alkoholu a cigaret,“ dodal Stanjura.

Zatímco se přitom zvedne daň u piva a dalšího alkoholu, tichá vína se spotřební dani opět vyhnula. Podle premiéra Fialy převážil argument, že se tato daň neplatí ani v okolních státech. Již dříve se k tomuto uvažovanému kroku vyjádřil i Svaz vinařů. „Nulová spotřební daň totiž není nesystémová výjimka, jak bývá často prezentováno, ale standard ve všech vinařských zemích, tedy zemích, kde pěstování révy a výroba vína představují významnou složku národního hospodářství,“ informoval prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Lukáš Kastner naopak bere nezatížení vína a zároveň zvýšení DPH u točeného piva jako ránu pod pás a konec mnoha hospod. Zvláště pak těch na vesnicích. „Je to ohromná nespravedlnost. I majitelé vinařství jsou velmi zámožní lidé. A možná že ten lobbing běžel zcela po jiné úrovni, než skrze Svaz vinařů. Co se týče piva, tak jsme požadovali alespoň dvouletý odklad. Ale ani s tím jsme neuspěli. Pivo bylo oproti vínu pohřbeno. A to v důsledku pohřbí českou gastronomii, hlavně pak na vesnici a malých městech. Spotřebitelé a majitelé totiž neunesou další zdražení,“ upozornil Kastner.

Vyšší zdanění firem i jednotlivců

K takzvanému konsolidačnímu balíčku se vyjádřilo ve čtvrtek i koaliční hnutí STAN na sociální síti. V postu na twitteru vedle zopakování informace o zvýšení daně firem o dvě procenta upozornilo i na mírné zvýšení daně fyzických osob. „Uzdravení veřejných financí se bohužel neobejde bez zvýšení přímých daní. 22 miliard ročně přinese zvýšení daně právnických osob o dva procentní body. Příjem v jednotkách miliard bude z mírné progrese daně z příjmu fyzických osob,“ stojí na twitteru STAN.

Úprava zdanění příjmu fyzických osob se má týkat těch, kteří vydělávají výrazně vyšší než průměrnou mzdu. Vláda konkrétně rozhodla, že sazba 23 procent se nově bude týkat už těch, kteří dostávají trojnásobek průměrné mzdy, nikoliv čtyřnásobek, jak tomu bylo doposud.

Ostatním zaměstnancům by měla zůstat dosavadní sazba patnáct procent.

