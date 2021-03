Jaderné nehody v Česku: došlo k nim, naštěstí byly jen banální

Jako by nestačil radioaktivní mrak, který kroužil kolem republiky po havárii v Černobylu v roce 1986. Ani České republice a její předchůdkyni Československu se jaderné nehody a havárie zcela nevyhnuly. Dvě závažné se staly ještě v socialistických dobách ve slovenské jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích. Její historické dva bloky jsou kvůli tomu od roku 1979 v likvidaci, která ovšem potrvá až do roku 2050, zbylé dva funkční reaktory 3 a 4 pojedou podle plánu do roku 2045.

Jaderná elektrárna Temelín. | Foto: Deník/ Edwin Otta