Rostoucí cena pšenice a její očekávaný další nárůst povedou podle Svazu průmyslových mlýnů i k růstu ceny mouky. Pekaři se obávají, že budou muset zdražit také pečivo.

Zatím pečou z již nakoupené mouky, a proto podle nich žádné rychlé zdražování chleba nebo rohlíků nehrozí.

Počítá se každá koruna

„Jakékoliv zdražení produktu, na který jsou lidé zvyklí, by bylo velmi nepříjemné,“ řekl Deníku David Marek, manažer restaurace a pekárny Eska v pražském Karlíně. „Teď jsou mnohem obezřetnější než dřív a koukají na každou korunu, takže bychom zdražovali jen neradi, pouze když to bude naprosto nutné,“ konstatoval.

O kolik korun či procent by snad jejich chleba či buchty, bábovky a koláče mohly podražit, zatím Marek nechce spekulovat. Jeho lidé nyní pečou z mouky, kterou nakoupili již dříve. Zásoba jim vystačí nejméně do konce října. „Ta mouka už je samozřejmě zaplacená, ale máme od dodavatelů indicie, že se budou vstupní náklady u chleba, který pečeme, ještě zdražovat. Nevíme, o kolik korun to bude,“ prohlásil manažer.

Nižší DPH

Podle Marka není vyloučeno, že zdražení produkce mlýnů vysvětlované horšími výsledky některých analýz vzorků pšenice může být omezeno jen na letošek.

„Proto bychom radši letos nechali cenu stejnou, třeba i s menšími maržemi. Ale kdyby se vyšší cena udržela v příštím roce, tak bychom na to už museli reagovat,“ konstatoval.

Marek připomněl, že se DPH na některé mlýnské výrobky od letošního května snížila z 15 na deset procent. „I to je samozřejmě pomoc, ale uvidíme, jak se projeví,“ podotkl.

Zdražení se zřejmě nevyhnou zákazníci mělnického pekařství U Nováků. „Zatím ještě nějaký ten měsíc vydržíme, ale zdražovat budeme muset, protože vstupy jdou nahoru,“ řekl Deníku majitel pekařství Václav Novák. Smluvně má vázané dodávky vstupů do konce letošní sezony. „Dlouhodobější smlouvy nám dneska nikdo z dodavatelů neudělá, kromě energií,“ posteskl si pekař.

Desetina navíc

Zvýšení cen se U Nováků omezí na výrobky obsahující nejvíce zdražených vstupů. „Budeme zdražovat tak o pět, osm procent, maximálně o desetinu,“ uvedl Novák.

Maloobchodní řetězce ovšem zatím se zvýšením ceny pečiva nepočítají. „V tuto chvíli je ještě předčasné hodnotit nějaké případné dopady opatření, které komunikoval Svaz průmyslových mlýnů.

Samozřejmě uděláme maximum toho, co bude v našich silách, aby se případné zdražení u našich zákazníků neprojevilo,“ řekl Deníku mluvčí Penny Tomáš Kubík.

„V tuto chvíli neplánujeme žádné plošné zdražování pečiva,“ přizvukuje mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Ceny by neměly vzrůst ani v Globusu, který provozuje 15 pekáren se širokým sortimentem. „Nyní neplánujeme zvyšovat prodejní ceny pečiva,“ dodala mluvčí Globusu Lutfia Volfová.