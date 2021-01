Na internetu se zadá registrační značka auta (lidově SPZ), zvolí se datum platnosti a zaplatí se částka za roční, měsíční či desetidenní kupon.

Mnoho řidičů začalo s nákupem už nyní, jenže při tom dělají zbytečné chyby a informační linky od začátku měsíce denně řeší desítky telefonátů a emailů.

Ministerstvo dopravy se proto rozhodlo, že ještě v průběhu ledna spustí informační kampaň zaměřenou hlavně na starší motoristy. Serveru Deník.cz to v úterý potvrdil Martin Opatrný, mluvčí státního podniku CENDIS, pod který projekt nových známek spadá.

V čem se zatím nejvíce chybuje? Motoristé špatně zadávají „espézetku“ a navíc zapomenou napsat svůj email. „Obojí je ale velký problém. Pokud si zadají platnost známky ihned, nemůžeme jim chybně zadanou poznávací značku změnit a navíc na ně ani nemáme správnou e-mailovou adresu. Doporučuji tedy zadávat údaje opravdu obezřetně,“ apeluje Martin Opatrný.

Rychlejší je platba kartou

Na vysvětlenou: dálniční známku lze kupovat až tři měsíce před datem, odkdy chcete, aby platila. Když se při internetovém nákupu spletete a svoji chybu po zaplacení objevíte (třeba na potvrzení), může před začátkem platnosti kuponu chybný údaj změnit a opravit. Podle pravidel ale jen jednou. Pokud ovšem známku na internetu kupujete až v den, kdy hodláte vyrazit, máte smůlu. Žádná reklamace není možná. Naopak pokud platíte za známku bankovním převodem, počítejte s tím, že převod peněz trvá několik dní.

„Pokud dálniční známku potřebuji rychle, zaplatím kartou. Bankovní převod využijí ti, kteří nespěchají. Lze ho využít, pokud je začátek platnosti e-známky minimálně 5 dní od zadání platby,“ vysvětluje Opatrný. Podobně si dejte pozor, když neumíte kupovat na internetu a vyrazíte pro elektronickou dálniční známku na pobočky České pošty nebo na státní benzínové stanice EuroOil. Tam se údaje o SPZ a začátku platnosti známky diktují obsluze. Jakmile zaplatíte a zjistíte, že jste nadiktovali špatný údaj, máte jen 15 minut na to, vrátit se k přepážce a údaj s pomocí obsluhy opravit.

Největší část motoristů bude nákup známky řešit v lednu a celý systém čeká nápor statisíců zájemců. Například loni, od ledna do konce listopadu (poslední známý údaj), papírovou roční známku nakoupilo přes 2,6 milionu motoristů.

Od ledna 2021 na internetových stránkách edalnice.cz konečně existuje i možnost koupit dálniční známku hromadně pro více aut (například ve firmě). Stejně tak už je na webových stránkách spuštěna funkce, díky níž si řidiči po zadání SPZ mohou ověřit, zda jejich auto má v ten daný den platnou dálniční známku.

Pět rad. Na co si dát pozor při nákupu dálniční známky?



1. Roční dálniční známky pro rok 2020 platí až do konce ledna; pokud ji ještě mám, novou elektronickou budu potřebovat až od 1.2.2021.



2. Bez ohledu na prodejní kanál (e-shop www.edalnice.cz, pošty nebo EuroOil) je nejlepší kupovat e-známku s předstihem; vyhnu se tak případným problémům se špatně zadanými údaji.



3. Pokud chci platit bankovním převodem, nemohu nastavit platnost známky ihned, ale až 5 dní od zadání úhrady (např. 4.1. zadám příkaz k platbě, začátek e-známky nastavím od 11.1.).



4. Jestliže nakupuji e-známku na pobočce České pošty nebo EuroOilu, musím si zadané údaje zkontrolovat přímo na místě! Opravit je mohu pouze do 15 minut na stejné pobočce, jinak už změny nejsou možné.



5. Když si e-známku pořídím v e-shopu a nastavím její platnost ihned, nejsou možné úpravy SPZ. Musím ji proto zadat správně. Správně musím zadat i e-mailovou adresu, jinak mi nemůže přijít potvrzení o úhradě.



Ke 3.1.2021 bylo prodáno 187 564 elektronických dálničních známek; 149 680 na e-shopu, 26 434 prostřednictvím České pošty, 11 284 u čerpacích stanic EuroOil a 166 v samoobslužných kioscích. Zdroj: CENDIS