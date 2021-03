Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak vyšší. K dnešnímu ránu bylo v celé zemi podobně jako v minulých dnech podle ministerstva volných jen 12 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem.

V Česku se od 27. prosince loňského roku očkuje proti covidu-19. Podáno bylo dosud celkem 999 395 dávek vakcín a za samotný čtvrtek 44 336. Nejvyšší počet podaných dávek za den od začátku očkování byl podle údajů ministerstva ve středu, a to 44 585. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že v březnu chce dosáhnout alespoň 35 tisíc podaných dávek vakcín denně. Tato hranice byla za prvních 11 dní března překročena čtyřikrát.

Od neděle zpomaluje ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne nárůst počtu případů nákazy koronavirem. Právě čtvrteční zpomalení bylo zatím nejvýraznější, když byl počet nově nakažených o zhruba 3500 nižší než předešlý čtvrtek.

Výrazně naopak rostou počty prováděných testů na koronavirus, a to především antigenních, pravděpodobně kvůli nedávnému zahájení povinného testování ve firmách a na úřadech. Třeba v pondělí bylo provedeno skoro 125 tisíc antigenních testů, což byl největší počet za celou dobu epidemie. Ve čtvrtek bylo antigenních testů přes 103 tisíc a PCR testů přes 22 tisíc. Naprostá většina testů - téměř 100 tisíc - byla provedena kvůli prevenci a plošnému testování. Podíl pozitivních případů odhalených preventivním testováním činil 1,3 procenta, zatímco předešlý čtvrtek to bylo 2,4 procenta.

U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé již vykazující příznaky covidu-19, podíl pozitivních testů ve čtvrtek dosáhl 45,4 procenta, kdežto před týdnem činil 36,3 procenta. Mírně vyšší byl ve čtvrtek oproti předchozímu týdnu i podíl pozitivních u epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým. Dosáhl 20,2 procenta, zatímco předchozí čtvrtek to bylo asi 19,3 procenta.

Rizikový index protiepidemického systému PES, kterým se původně řídila opatření proti šíření koronaviru, se dnes dále držel na hodnotě 73 bodů ze sta odpovídající čtvrtému stupni pohotovosti z pěti. Všechny ukazatele pro výpočet indexu oproti čtvrtku klesly. Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, se dnes snížilo ze čtvrtečních 0,96 na 0,91. Oficiálně dále zůstává index PES na nejvyšším stupni. Ministr Blatný v lednu uvedl, že skóre PES už není pro určování protiepidemických opatření relevantní.

Od loňského 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno už zhruba 1,38 milionu případů covidu-19. Zemřelo celkem 22 865 lidí s covidem-19. V posledních dnech se počty úmrtí za den pohybují kolem 200, a jsou tak nejvyšší od loňského listopadu.

Nově ministerstvo ode dneška nezveřejňuje aktuální údaje o aktivních případech covidu-19. Tato čísla bude nyní uvádět se čtyřtýdenním zpožděním. Dnes jsou tak na webu údaje naposledy ke 12. únoru, kdy bylo případů zhruba 77 tisíc. Podle dříve zveřejněných dat trpělo nemocí v Česku ve středu přes 164 tisíc lidí. Odložení zveřejňování počtu aktivních případů covidu-19 dnes ministerstvo v prohlášení při vstupu na web zdůvodnilo tím, že kvůli vysokým počtům nakažených v posledních týdnech se nyní značně zpožďují hlášení od krajských hygieniků o vyléčených pacientech.

Denně bude naopak ode dneška ministerstvo nově uvádět celkový počet případů covidu-19 u lidí starších 65 let. Ke čtvrtku jich bylo asi 218 tisíc, tedy 16 procent ze všech případů. Lidé ve věku 65 a více let patří k nejčastějším obětem covidu-19. Ze všech úmrtí nakažených připadá přes 91 procent právě na lidi starší 65 let.