Deník zahajuje další ze seriálu online debat. Po pravidelných internetových setkáních s premiérem Petrem Fialou a prezidentem Petrem Pavlem nabídne i živé desetiminutovky se šéfem největší opoziční strany Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO. První díl můžete sledovat již v úterý od 13:00.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

První díl odvysíláme příští týden v úterý ve 13.00. A jeho tématem bude vládní konsolidační balík a penzijní reforma. Oba souhrnné návrhy parlamentní opozice už ostře kritizovala.

Poprava živnostníků

Babiš Deníku sdělil, že vládní tisková konference „byla fiasko a plkání o ničem“. Co mu na balíku vadí nejvíc? „Rádoby pravicová ODS s rádoby konzervativním premiérem a ministrem financí zvyšují daně a likvidují živnostníky. Zdraží se vodné a stočné, teplo, léky, ale i další položky. Je naprosto nepřijatelné zvýšit o 70 procent minimální sociální odvody, přičemž další rána pro některé z nich bude zvýšení DPH ze služeb a řemesel.“

Míní, že dojde ke snížení konkurenceschopnosti podniků, vyšší daně z příjmů prý povedou k větší optimalizaci. „Zdvojnásobí se daň z nemovitosti, přičemž tu v ČR vlastní přes dvě třetiny lidí, často seniorů,“ podtrhuje.

Co na to Andrej Babiš?Zdroj: DeníkNa vládní předloze ale přece jen našel jedno pozitivum: „Správné je vyšší zdanění hazardu, tvrdého alkoholu nebo tabáku, stejně tak snaha ušetřit na úřadech, ale je to hrozně obecné, mělo se ukázat kde a na čem. Souhlasíme i s oceněním náročných profesí, ale nejde o žádnou důchodovou reformu.“

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová dodává: „Je to jenom deklarace, na výdajové straně vláda neudělala téměř nic, namalovala si jen nějaké imaginární částky, které nijak nespecifikovala a nepropočítala.“

Vlastní návrhy ANO

Zdůraznila, že jejich stínový kabinet představil podrobný návrh kroků, jež by měly vést k ozdravení veřejných financí. Fialova vláda hodlá šetřit především na výdajové straně, konkrétně 78 miliard během dvou let, jež jí zbývají do konce volebního období. Podle Schillerové ale třeba u seškrtání národních dotací není jasné, kde konkrétně chce spořit třeba ve školství, dopravě nebo v místním rozvoji.

