Vláda chce navýšit příspěvek na bydlení, avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie však podle kabinetu nelze promítnout do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení. Potřeba je novela zákona o státní sociální podpoře, která bude vládě předložena 5. ledna.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes návrh novely zákona vložil do vládní knihovny. Navrhuje navýšení k normativním nákladům na bydlení pro rok 2022 tak, aby bylo pokryté zvyšování cen energií. Výši normativních nákladů stanovuje každoročně vláda podle vývoje cen. Podle návrhu by navýšení mělo být od 1120 do 2147 korun podle počtu osob v bytě a druhu bydlení.

PŘEHLEDNĚ: Jak se změní ceny elektřiny a plynu, a co čeká energošmejdy

Novela také navrhuje, aby se nárok na příspěvek na bydlení rozšířil i pro podnájemní a tzv. služební bydlení, dosud se týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Počet lidí, kteří budou mít nově na příspěvek nárok, by se měl podle odhadu ministerstva zvýšit o asi 30 až 40 tisíc.

Novela obsahuje i zmocnění pro vládu částky mimořádného navýšení v průběhu roku upravit v případě, kdy se odhad vývoje cen významně zvýší. Státní rozpočet bude novela stát 2,5 až tři miliardy korun. Novelou by se Parlament měl zabývat ve stavu legislativní nouze.

Další opatření, mimořádná okamžitá pomoc, má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní peníze. Základním předpokladem je, že domácnost přešla v dodávkách energií na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování záloh za energie za období v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Pomoc je určena rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do hmotné nouze. Nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy. Posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.

Například senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny, poživatel starobního důchodu 17 tisíc korun bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9000korun v roce 2021 na 11 500 korun v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 tisíc korun. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4171 korun, dávka je tedy o 1120korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek 10 tisíc korun, otec má příjem 28.000 Kč a rodina má také nárok na přídavek na děti dvakrát 1130 korun. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 korun, nově dosáhnou 17 833 korun. Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5111 korun, dávka je tedy o 2147korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.

Františkovy energie končí. V režimu DPI se ocitne skoro pět tisíc odběratelů

Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli ukončení činnosti, a kteří tak byli nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od DPI a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje "Vynucená změna dodavatele energie". Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou chce poskytovat záruky až do 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Podnikatelům to má pomoci překlenout období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytích zvýšených provozních nákladů.

Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že se ceny energií zvýšily po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 procent. Pokud podnikatelé odebírají energie od DPI, mohou požádat o podporu poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem.