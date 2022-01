Když se ohlédnete za svými sedmi a půl lety, co byste o nich řekl? Těžká otázka. Politika byla zásadní změna v mém životě. Je to úplně jiný svět, který jsem neznal, nebyl jsem jeho součástí a ani jsem ho správně neodhadl. Nečekal jsem reakce, jež z něj na mou adresu přišly.

Přišel jste z byznysu, kde jde o velké peníze a každý chybný krok může znamenat zchudnutí o miliardy. V čem je politický svět drsnější?

V byznysu máte odpovědnost za sebe a své zaměstnance. Když se pro něco rozhodnete, realizujete to. V politice je to mnohem obtížnější. Víte třeba, že je důležité něco udělat, ale pokud to nemáte přímo v kompetenci, těžko to prosazujete. Jste odkázán na úředníky. Na zdlouhavou a nelogickou administrativu, na zkostnatělé a občas nesmyslné zákony. Na uskutečnění každého rozhodnutí je tak potřeba násobně víc energie než v podnikatelském světě.

Měl jste to snazší jako ministr financí, nebo premiér?

Premiér má rozhodující roli v Evropské radě. Tam jde skutečně o výsledek jeho práce, úsilí a schopností. Na to jsem se soustředil, to mě bavilo a na to jsem se těšil. Hledal jsem spojence, vytvořil jsem si plno osobních vazeb. Společně s Viktorem Orbánem jsme zamezili ilegální migraci a vyjednal jsem pro Česko velké peníze. Prosazoval jsem také uznání jádra jako čistého zdroje. Na poslední radě Ursula von der Leyenová znovu slíbila, že to do konce roku udělá, ale opět to nesplnila. Bavily mě i zahraniční mise, přece jenom jsem obchodník, umím navazovat kontakty, otvírat našim firmám dveře. Doma to bylo horší, premiér má pod sebou ministry i z jiné strany a mnohdy jsem byl frustrován, že to nedělají tak, jak bych si představoval. Takže asi je lepší být ministrem, protože ten má odpovědnost za svůj resort, kde je pánem, může věci dotahovat do konce, dělat PR, marketing, být akční a mít tah na branku. Ne každý to ale dokázal.

Pokud vás nejvíc bavilo navazovat kontakty v zahraničí a dělat evropskou politiku, vypadá to jako žádanka o prezidentskou kandidaturu.

Zůstaňme u toho, co mě bavilo. Jsem pyšný, že jsme fantasticky zrekonstruovali Národní muzeum, Státní operu, rozběhli jsme obnovu Císařských lázní a věznice v Uherském Hradišti, kde bude muzeum totality. Pohnuli jsme s hotelem Thermal i s jeho bazénem, máme novou D1 a dokončenou D8. Pan ministr Kupka už nemusí nic dělat, jen si pohlídat, aby měl pořád dost peněz. Všechno je rozestavěno a v příštích čtyřech letech může zprovoznit 200 kilometrů dálnic a stejnou délku obchvatů. Těšilo mě řešit problémy a investovat. Vyprojektovali jsme a začali opravovat nádraží za deset miliard, třeba v Havířově, Českých Budějovicích, Teplicích nebo v Praze. Kdybychom to neudělali, budou chátrat, ačkoliv jsou to často památky, které nám tu zanechali naši předci.

Čili samé plusové body. Jak to, že jste prohrál volby?

Dobrá otázka. Volby byly referendum o Babišovi, proti hnutí ANO stála obrovská síla, hlavně vybraná média, která proti mně jela kampaň od roku 2016.

Ale no tak. Mohla by vést jakoukoli kampaň, ale kdyby v tom nebylo racionální jádro, neměla by z čeho vařit.

Třeba Česká televize byla zaujatá. Přece každý soudný člověk musí vidět rozdíl, jak redaktoři kladli otázky mně a ministrům za ANO a jak se ptají politiků Fialovy vlády. Od 24. ledna 2014 do posledního momentu v roli premiéra jsem pracoval pro Českou republiku, to mi nikdo nemůže upřít. Nic jsem nezpronevěřil a potíral jsem na centrální úrovni korupci. Proti mně stály vymyšlené kauzy, střet zájmů, Čapí hnízdo, StB, Pandora Papers, další nepravdy. Stejně jako ta hloupost o Babišově inflaci, kterou si v kampani vymyslela opozice.

Petr Fiala mluvil o Babišově drahotě.

Ano, to je samozřejmě nesmysl. A pan Fiala to teď jako premiér poznává na vlastní kůži. Když jsme snížili DPH na cenu elektřiny a plynu za listopad, dosáhli jsme minusové inflace, šestnáct procent na elektřinu a jedenáct na plyn. Stávající vláda na to nemá žádný lék.

Říká, že nechce pomáhat plošně, ale cíleně nejohroženějším domácnostem.

Nesmysl. My jsme navrhli jediné efektivní řešení, protože růst ceny energií má dopad na všechny.

Ať říkáte, co říkáte, Čapí hnízdo nebo střet zájmů nejsou vymyšlené kauzy. Jinak by vás policie neobvinila a evropský auditní orgán nevynesl verdikt ve váš neprospěch.

Trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo bylo zastaveno.

A zase obnoveno.

To bylo politické rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který je součástí polistopadového kartelu.

Co to je?

Všichni od listopadu 1989, kteří se tu spolu naučili žít v nejvyšších patrech politiky, využívat jí nebo na ní byli závislí. Různí politici, úředníci, poradci, politologové i vybraní novináři.

Jsou také součástí Fialovy vlády?

Určitě. Piráti jsou sice noví, ale rychle se k nim zařadili. Chlubili se, jaké mají velké myšlenky, ale nakonec se chytili na koryta, často pro ně jen uměle vytvořená. Mají úplně zbytečné funkce. My jsme třeba zásadně pohnuli s IT, stačil k tomu schopný zmocněnec pro digitalizaci, zřizovat pro tuhle oblast vicepremiéra opravdu není nutné. My jsme měli čtrnáct ministrů, oni mají osmnáct. Počet lidí na Úřadu vlády se zvýšil o čtyřiasedmdesát. To je to šetření, o kterém v předvolební kampani všichni pořád mluvili?

Čekáte, že teď kauza Čapí hnízdo definitivně skončí zastavením, když jste v opozici?

To uvidíme, možná se přepočítali a chtěli, abych po volbách z politiky odešel, ale já to neudělal.

Proč jste se tak rozhodl, když poslaneckou prací v podstatě pohrdáte?

Nepohrdám. Mluvil jsem o žvanírně, když někdo řečnil mimo téma jen proto, že tam byly kamery. Vždycky jde o přístup.

Podstata poslanecké práce je ve výborech, takže nechápu, proč jste se nakonec nestal členem žádného z nich. Neošidíte tím svoje voliče?

Nechtěl jsem se stát členem jednoho výboru, protože bych se musel koncentrovat na jedinou oblast. Mě bude určitě zajímat výbor pro evropské záležitosti, zdravotní, rozpočtový. Stejně jsme tam do počtu, protože vláda má 108 poslanců.

Takže?

Chci hlavně chodit mezi lidi. Mám v plánu se s nimi setkávat v kancelářích všech poslanců ANO. Koupil jsem si karavan a budu jezdit za občany po celé zemi.

A vzpomínat na zašlou premiérskou slávu nebo kritizovat své nástupce?

Naslouchat lidem a jejich názorům. My budeme pracovat i na zákonech, ale věcně. Ne žvanit o pandemickém zákoně a pak nic kloudného nepředložit. Proto jsem třeba prosazoval zahrádkářský zákon, který ocenila spousta lidí. Proč jsem měl tehdy poslouchat řeči o covidu od poslanců, kteří o něm nic nevěděli a jen využívali živé televizní vysílání?

Platí, že jste do sněmovny kandidoval naposled?

Samozřejmě. Vždyť mi je 67 let. Když hnutí ANO vyhraje za čtyři roky volby, bude dost jiných kandidátů na premiéra.

Vaší logickou tečkou tedy bude Pražský hrad?

Moje politické působení mělo negativní dopad hlavně na moji rodinu, která se s tím nikdy nesmířila. Teď čekala, že skončím. Na druhé straně jsou moji voliči a podporovatelé, kteří mi píšou, že bych měl kandidovat. Musím to dobře promyslet, probrat doma s mými nejbližšími. Nezlobte se, ale teď na to neumím odpovědět.

Láká vás to?

Bavilo by mě realizovat pro naše firmy ekonomické mise, zhodnotit svoje kontakty po celém světě, hlavně mimo Evropu.

Vůči vládě byste byl smířlivý?

Určitě. Všichni tvrdí, že máme rozdělenou společnost, stále mi podsouvají, že to je i moje vina. Já jsem ale nikdy nechtěl český národ dělit. Nelibuji si v kontroverzích. Mluví za mě činy. Mnozí říkali, že nebudu chtít z vlády odejít, že budu ve vládě trčet, protože využiji nabídky pana prezidenta a dostanu dva pokusy. Mohl jsem mluvit o podvodu, neférové hře pět na jednoho, manipulaci, lžích, zneužití syna a tak dále, a být tam třeba rok. Neudělal jsem to.

Ani na chvíli vás něco takového nenapadlo?

Ne.

Byť vás prezident Zeman přemlouval a teď vám vyčítá malou bojovnost?

Nepřemlouval mě, jen mi to opakovaně nabídl a teď je na mě naštvaný, že jsem to nevzal. Ale do ztracené mise bych nikdy nešel, i když jako jednotlivá strana jsme volby vyhráli a na pověření jsem měl nárok. Ale umím počítat do 108 a tuto porážku od pětikoalice jsem uznal a předal úřad i všechna ministerstva v perfektním stavu. Zachovali jsme se profesionálně.

Myslíte si, že Češi, Moravané a Slezané by v lednu 2023 byli připraveni zvolit prezidentem Slováka, který byl v KSČ?

Myslíte Čechoslováka? Ale já jsem posledních třicet let Čech, tak se cítím, mám českou rodinu a byl jsem českým premiérem. Možná mám vlastenectví vyvinuté víc než kdokoliv jiný, třeba někteří čeští europoslanci. Vždy jsem prosazoval české zájmy. Byl jsem sice členem KSČ, ale pouze řadovým, žádným prominentem.

Byl byste schopen se z ryze exekutivní premiérské role přesměrovat do reprezentativní prezidentské a cíleně zakopávat příkopy?

Kdybych byl prezident, choval bych se nadstranicky. A hlavně jsem se ještě nerozhodl. Kandidátů bude určitě hodně. Rozdíl mezi mnou a většinou politiků je v tom, že oni si vstupem do politiky opravdu polepšili, mají větší příjmy, společenské uznání, vážnost. Já jsem si pohoršil, dělal jsem to pro lidi, nezištně a zdarma. Třeba tomu nevěříte, ale tak to je.

Mnozí si myslí, že jste do politiky šel, abyste si ochránil majetek.

Nikdy jsem neudělal nic, co by tento nesmysl potvrzovalo. Neovlivnili jsme jediného úředníka. Po nikom jsme nechtěli žádný krok, který by nebyl v souladu se zákony.

Z jakého důvodu jste nejmenoval Michala Koudelku ředitelem BIS?

Vyřešil jsem to jeho pověřením vést BIS. Řekl jsem, že to rozhodne nová vláda. A chci zdůraznit, že když jsme nastoupili my, nikoho jsme nevyměnili. Zůstal nejvyšší státní zástupce, šéf BIS, ředitel vojenského zpravodajství, policejní prezident. Odvolali jsme jen šéfa GIBS, protože tam bylo zákonné pochybení. Na všechny funkce jsme dělali výběrová řízení. Nová vláda tam ještě ani nebyla a už zlikvidovala policejního prezidenta, teď vyhodili šéfa Lesů ČR, takže se chovají jako všichni před mým nástupem do politiky. To je systém tradičních stran, tak to bylo i za Bohuslava Sobotky. Ten přišel a chtěl, aby byl všude politický náměstek z koaličních stran. Ptal jsem se proč. Jednak jsem neměl lidi, jednak jsem to nepotřeboval. Ministerstvo financí jsem zvládl sám. Ani jeden politický náměstek za mé premiérské éry nebyl členem hnutí ANO. Řeči o deagrofertizaci jsou proto žvásty. České zákony vykládají střet zájmů jinak než Evropská komise. Úředníci mají postupovat podle našich předpisů. Nikdo tady nebojoval za zájmy Agrofertu, ale jen za zájmy České republiky.

Své firmy jste převedl do svěřenských fondů. Vezmete si je zpět?

Ne.

Řekl jste, že evropským lídrem pro budoucí roky by měl být francouzský prezident Emmanuel Macron. Jaký je?

Seděl jsem vedle něj čtyři roky v Evropské radě a on je bezkonkurenčně nejlepší evropský politik. Stále pracuje, úřaduje, mluví k věci, má fantastický projev, je to úžasně talentovaný politik. Je chytrý a nechodí do zbytečných konfliktů. Angela Merkelová vždy přišla za ním, chvíli se bavili a ona pak obcházela ostatní. Teď je Angela pryč a Macron, který podle mě v květnu vyhraje prezidentské volby, bude jejím nástupcem. Může sehrát v Unii, která je často pomalá a neakční, velkou roli. Mohl by přispět i k reformě fungování Evropské rady, aby byla efektivnější. Měl by moderovat její jednání a společně domluvené úkoly pak kontrolovat. Macron mimochodem podporuje jádro a také je pro jednání s Putinem o plynu. I já si myslím, že spolu musíme mluvit, plynová krize je hlavně problém Evropy, a sankce ho vyřešit nepomohou. Jsem pyšný na to, že na poslední schůzce V4 mi Macron přede všemi osobně poděkoval.

Myslíte si, že Petr Fiala a jeho vláda provede Českou republiku úspěšně všemi nástrahami, jako jsou covid, energetická krize, veřejné zadlužení?

Nechci je hodnotit, jsou tam pár dnů. Už pár týdnů po volbách je vidět, že před nimi dělali hlavně politiku, snažili se lidem namluvit, že mají zázračné recepty na covid, a přitom nemají nic. Situace v covidu se díky našim opatřením na pár týdnů stabilizovala, čísla jdou dolů, přesto toho nedokázali využít, mají chaos v komunikaci, jejich opatřením lidé nerozumí. Vadí mi, že negují všechno, s čím jsme přišli my. Kdyby oni navrhli snížení DPH na energie a omezení plateb za obnovitelné zdroje, my jako opozice bychom to podpořili. Stejně tak chtějí a priori měnit stavební zákon. Odmítli náš státní rozpočet za cenu provizoria.

Asi to chtějí dělat jinak a lépe.

Nemají jiné recepty, protože ty neexistují. Oni jsou politici a potřebují dostat do funkcí svoje spolustraníky a kamarády. Všechno zase ovládnou lobbisti. Avšak můj zájem je, aby naše země prosperovala a věci fungovaly, takže určitě podpoříme všechno, co k tomu povede.