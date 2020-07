Ke zranění mělo dojít v bytě v paneláku poblíž 14. základní školy. „Okolnosti zranění v současné době prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování,“ sdělila Deníku ve středu ráno mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Bližší informace sdělit nemohla. „Věc je na začátku. Budeme provádět výslechy osob,“ dodala. Policie případ prověřuje s podezřením na ublížení na zdraví.

Podle záchranářů žena utrpěla vážné zranění. "Byla převezena do mostecké nemocnice," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Na místě zasahoval vrtulník ústecké letecké záchranné služby i sanita z Mostu. Obě posádky ženu ošetřily a poté ji sanita odvezla do nemocnice. Vrtulník se vracel do Ústí prázdný.