Mosteckým kriminalistům se podařilo objasnit vloupání do rodinného domu ve Vtelně, které měl na svědomí 36letý muž. Kdyby jej nevyrušil příbuzný poškozené ženy, odnesl by si věci v hodnotě 107 tisíc korun.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nezvaný návštěvník se vloupal do domu koncem letošních prázdnin. Mostečan silou překonal francouzské okno, vlezl dovnitř a začal hledat, co by si odnesl. Mimo toalety prolezl téměř celý dům, v různých místnostech nacházel věci, které hodlal ukrást. Zajímaly ho hlavně peníze a šperky, bral ale téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Nepohrdnul slunečními brýlemi, kabelkami, notebookem, ale ani parfémy nebo vonnými svíčkami. Měl ale smůlu, k domu se přiblížil příbuzný poškozené ženy, který zloděje vyrušil a ten vzal nohy na ramena. V kapse měl pouze nalezené peníze a čerpadlo v ruce, ke krádeži měl podle policie připravené věci za 107 tisíc korun včetně těch odcizených.

"Nezvaný host zanechal v domě mnoho stop, které kriminalisté pečlivě zajistili a vyhodnotili. Zjistili, že obviněný není žádný nováček, protože u soudu už v minulosti byl. Před soudce se Mostečan opětovně postaví a bude-li uznán vinným, odejít může až s pětiletým trestem," informoval mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.